Eishockey WM 2023: Welche deutschen NHL-Stars sind bei der Weltmeisterschaft dabei?

Nur noch wenige Wochen, bis es bei der Eishockey-WM 2023 in Finnland und Lettland zur Sache geht. Welche deutschen NHL-Stars werden das DEB-Team unterstützen? Das erfahrt Ihr hier.

Im Mai ist es endlich soweit, die Eishockey-WM steht an. Das DEB-Team ist bereits seit ein paar Wochen in der Vorbereitung, noch sind allerdings nicht alle Athleten für den finalen Kader bekannt.

Aus der NHL ist bislang nur Nico Sturm von den San Jose Sharks bereits bei der Mannschaft, welche Athleten aus der besten Liga der Welt noch dazukommen, ist fraglich. Wir werfen für Euch einen Blick auf die aktuelle Lage.

Eishockey - DEB-Team: Deutschlands Kader für die Vorbereitung zur WM 2023

Pos. Name Geb.Dat. Verein 2022/23 Torwart Tobias Ancicka 27.02.2001 Eisbären Berlin Torwart Maximilian Franzreb 18.08.1996 Fischtown Pinguins Torwart Arno Tiefensee 01.05.2002 Adler Mannheim Verteidiger Dominik Bittner 10.06.1992 Grizzlys Wolfsburg Verteidiger Tobias Fohrler 06.09.1997 HC Ambrì-Piotta Verteidiger Julius Karrer 06.06.2000 Nürnberg Ice Tigers Verteidiger Oliver Mebus 30.06.1993 Nürnberg Ice Tigers Verteidiger Jonas Müller 19.11.1995 Eisbären Berlin Verteidiger Moritz Müller 19.11.1986 Kölner Haie Verteidiger Marco Nowak 23.07.1990 Eisbären Berlin Verteidiger Marcus Weber 02.11.1992 Nürnberg Ice Tigers Verteidiger Moritz Wirth 10.06.1999 Fischtown Pinguins Verteidiger Mario Zimmermann 26.04.2001 Straubing Tigers Angreifer Dominik Bokk 03.02.2000 Löwen Frankfurt Angreifer Tobias Eder 04.03.1998 Düsseldorfer EG Angreifer Alexander Ehl 28.11.1999 Düsseldorfer EG Angreifer Daniel Fischbuch 19.08.1993 Düsseldorfer EG Angreifer Tim Fleischer 29.09.2000 Nürnberg Ice Tigers Angreifer Dominik Kahun 02.07.1995 SC Bern Angreifer Maximilian Kammerer 28.09.1996 Kölner Haie Angreifer Alexander Karachun 03.03.1995 Schwenninger Wild Wings Angreifer Marcel Noebels 14.03.1992 Eisbären Berlin Angreifer Luis Schinko 12.07.2000 Grizzlys Wolfsburg Angreifer Daniel Schmölz 25.01.1992 Nürnberg Ice Tigers Angreifer Samuel Soramies 30.06.1998 Augsburger Panther Angreifer Nico Sturm 03.05.1995 San Jose Sharks Angreifer Parker Tuomie 31.10.1995 Straubing Tigers Angreifer Manuel Wiederer 21.11.1996 Eisbären Berlin

© getty Moritz Seider muss einige Verletzungen auskurieren.

Eishockey WM 2023: Diese NHL-Spieler haben abgesagt

Welche NHL-Stars werden für Deutschland auflaufen? Diese Frage ist größtenteils noch offen, ein paar Personalien stehen aber bereits fest. So hat beispielsweise Jungstar Moritz Seider vom NHL-Klub Detroit Redwings abgesagt. Laut DEB-Sportdirektor Christian Künast habe er nach einer langen, für ihn intensiven NHL-Saison einige Blessuren vollständig auszukurieren.

Auch der deutsche Eishockey-Star schlechthin, Leon Draisaitl, wird wohl nicht mit nach Finnland und Lettland reisen. Der Grund: Er steckt mit den Edmonton Oilers gerade mitten in den NHL-Playoffs. Auch im Falle eines frühzeitigen Ausscheidens ist er aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dabei, eine Auszeit ist da wohl wahrscheinlicher.

Eishockey WM 2023: Diese NHL-Spieler könnten noch dazustoßen

Eine klare Zusage hat JJ Peterka von den Buffalo Sabres gegeben, der erst später in der Vorbereitung zum Team stoßen wird. Mit allen weiteren NHL-Profis sei der DEB laut Künast noch im Gespräch, so könnten also auch Tim Stützle von den Ottawa Senators und Philip Grubauer von den Seattle Kraken noch mit nach Skandinavien fliegen.

© getty JJ Peterka hat bereits seine Zusage gegeben.

Eishockey WM: Die Termine

Gruppenphase: 12. bis 23. Mai

12. bis 23. Mai Viertelfinale: 25. Mai

25. Mai Halbfinale: 27. Mai

27. Mai Spiel um P3 & Finale: 28. Mai

Eishockey WM: Vorbereitungsspiele des DEB-Teams