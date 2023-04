Kann Red Bull München gegen den ERC Ingolstadt heute den entscheidenden Sieg zur deutschen Meisterschaft einsacken? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker!

Nach nun drei Siegen kann Red Bull München heute alles klarmachen. Was hat der ERC Ingolstadt dagegenzusetzen?

DEL Playoffs Finale: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vier Spiele stehen in den Büchern, drei davon konnte München für sich entscheiden. Bedeutet, dass der EHC heute den ersten Matchball in der Best-of-Seven-Serie hat. Das vergangene Spiel war trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses von 3:0 lange knapp: nach zwei torlosen Dritteln erzielte Ben Smith in der 48. Minute die Führung, erst in der Schlussminute machten Ryan McKiernan und Maximilian Kastner dann den Sack zu.

Vor Beginn: Der erste Matchball für München steigt im heimischen Olympia-Eisstadion. Um 14 Uhr geht's los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker von Spiel 5 der DEL Finals zwischen dem EHC Red Bull München und dem ERC Ingolstadt.

DEL Playoffs Finale: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt heute im TV und Livestream

Im linearen Fernsehen ist Spiel fünf der Finalserie leider nicht zu sehen, der Rechteinhaber MagentaSport zeigt es nämlich ausschließlich im Livestream. Diesen könnt Ihr allerdings mit SmartTV oder Receiver auch auf dem großen Bildschirm sehen. Um 13.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, beginnen dort die Vorberichte.

Kostenfrei ist das Ganze aber nicht, der Dienst der Telekom kostet eine Gebühr. Wie viel, hängt von ein paar Faktoren ab:

Mit Telekom-Abo Ohne Telekom-Abo Monatsabo 9,95 Euro 16,95 Euro Jahresabo 4,95 Euro pro Monat 9,95 Euro pro Monat

DEL Finale, Übertragung: Spiel 5 EHC Red Bull München vs. ERC Ingolstadt im TV, Livestream und Liveticker - Die Finalserie im Überblick