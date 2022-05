Die Gruppenphase der Eishockey-WM geht so langsam aber sicher in die heiße Phase. Wie Ihr die vorletzte Vorrundenpartie der deutschen Nationalmannschaft heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nur noch zwei Spieltage stehen in der Gruppenphase der Eishockey-WM in Finnland nun noch aus. Aus deutscher Sicht stellt sich da natürlich die Frage: Wird man Teil der K.o.-Runde sein? Die Antwort darauf könnte bereits am heutigen Abend fallen. Denn: Mit einem Sieg gegen den Gruppenletzten Kasachstan würde sich die Mannschaft von Trainer Toni Söderholm bereits vorzeitig für die Do-or-Die-Spiele qualifizieren.

Den Grundstein dafür legte unter anderem auch der 9:4-Erfolg am Freitag gegen Italien. Hier könnt Ihr das Match nochmal im Liveticker nachverfolgen.

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Alle Infos zur Partie

Wettbewerb: Eishockey-WM 2022

Eishockey-WM 2022 Spieltag: 6/7

6/7 Datum: Sonntag, 22. Mai

Sonntag, 22. Mai Beginn: 15.20 Uhr

15.20 Uhr Austragungsort: Helsinki Ice Hall

© imago images Es war der Aufreger vor Deutschlands 1:0-Sieg gegen Dänemark: Ein Kabelbrand hatte nur Minuten vor dem geplanten Spielbeginn den Feueralarm ausgelöst.

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für alle 64 Spiele der diesjährigen Eishockey-WM liegen in Händen des Senders Sport1. Wie Ihr die Partie zwischen Deutschland und Kasachstan nun im linearen Fernsehen und im Livestream via Internet anschauen könnt, erfahrt Ihr im Folgenden.

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute live im Free-TV

Um das Match ganz traditionell über das lineare Fernsehen anzuschauen, könnt Ihr ab 15.15 Uhr den Privatsender Sport1 einschalten. Knapp zweieinhalb Stunden am Stück bietet man Euch hier das vorletzte Gruppenspiel des deutschen Kaders bei dieser WM.

Doch auch im Anschluss kann das Eishockey-Herz noch weiter schlagen: Nach einer halbstündigen Analyse der Partie beginnt auch schon die Vorberichterstattung zum Abendspiel des Tages, Schweiz gegen Frankreich.

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute im kostenlosen Livestream

Wer sich die Begegnung hingegen lieber im Livestream über das Internet zu Gemüte führen will, der oder die kann dies über die hauseigene Mediathek des Senders tun. Hier wird das gesamte Programm synchron und parallel zu den TV-Inhalten wiedergegeben. Dementsprechend wird der Übertragungsbeginn auch hier um 15.15 Uhr stattfinden.

Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute im Liveticker bei SPOX

Wie schon im Falle der vergangenen WM-Spiele der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft werden wir von SPOX natürlich auch dieses Spiel wieder mit einem Liveticker begleiten. Wer also nicht die Möglichkeit hat, sich die Begegnung live anzuschauen, der kann gerne hier einmal vorbeischauen.

Hier geht's zum Liveticker der Partie Deutschland vs. Kasachstan

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle in Gruppe A nach fünf Spieltagen

# Mannschaft Sp. S OT PE N OT PE Tore Diff. Pkt. 1 Kanada 4 4 0 0 0 0 0 22:8 14 12 2 Schweiz 4 4 0 0 0 0 0 19:7 12 12 3 Deutschland 4 3 0 0 1 0 0 9:8 1 9 4 Dänemark 4 2 0 0 2 0 0 11:9 2 6 5 Frankreich 4 1 1 0 2 0 0 8:9 -1 5 6 Slowakei 4 1 0 0 3 0 0 9:14 -5 3 7 Italien 4 0 0 0 3 1 0 5:15 -10 1 8 Kasachstan 4 0 0 0 4 0 0 7:20 -13 0

Deutschland vs. Kasachstan: Eishockey WM heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die bisherigen Partien Deutschlands