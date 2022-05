Die deutsche Nationalmannschaft trifft bei der Eishockey-WM heute auf Italien. Hier gibt's die Partie im Liveticker.

Nächte Herausforderung für Deutschland bei der Eishockey-WM: Das DEB-Team steht am heutigen Freitag Italien gegenüber. SPOX begleitet das Vorrundenspiel im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Deutschland vs. Italien: Eishockey WM heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die deutsche Auswahl befindet sich in Gruppe A momentan auf dem dritten Rang. Auf eine 3:5-Niederlage zum Auftakt gegen Kanada folgten Siege gegen die Slowakei (2:1), Frankreich (3:2) und Dänemark (1:0). Erst am gestrigen Donnerstag war das Duell mit den Dänen. Nach dem Italien-Spiel geht es noch gegen Kasachstan und die Schweiz zur Sache.

Vor Beginn: Vorrundenspiel Nummer fünf steht am heutigen Freitag für die deutsche Nationalmannschaft im Eishockey an. Es geht dabei gegen Italien. Der Startschuss fällt um 15.20 Uhr, Schauplatz ist die Eissporthalle Helsingin Jäähalli in Helsinki.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Deutschland vs. Italien: Eishockey WM heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen Deutschland und Italien werdet Ihr heute live im Free-TV erleben können. Sport1 hat sich nämlich die Rechte an der Eishockey-WM gesichert und zeigt rund die Hälfte der Turnierspiele im frei empfangbaren TV, unter anderem sämtliche Begegnungen des DEB-Teams - ob in der Vorrunde oder in der K.o.-Phase.

Übertragungsstart ist heute um 15.15 Uhr. Basti Schwele und Rick Goldmann werden die Partie kommentieren. Einschalten könnt Ihr auch im Livestream auf sport1.de oder dem YouTube-Kanal des Senders.

Eishckey WM: Gruppe A mit Deutschland