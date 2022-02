Lomachenko, Pidruchny, Bezsonov: Ukrainische Sportler schließen sich Kämpfen in der Ukraine an

Mehrere ukrainische Sportler schließen haben sich den Kämpfen gegen die russische Invasion in der Ukraine angeschlossen. Darunter auch der zweifache Box-Weltmeister Vasyl Lomachenko.

In einem Facebook-Post veröffentlichte der 34-jährige Profi-Boxer, der 2008 und 2012 Olympia-Gold in Federgewicht und Leichtgewicht holte, ein Bild von sich in militärischer Uniform.

Darunter schrieb er, dass er sich dem "Bataillon der Territorialverteidigung Belgorod-Dnistrowsk" in seiner Heimatregion Odessa anschließen werde.

Weiter schließt sich laut offiziellen ukrainischen Angaben auch Biathlon-Weltmeister Dmytro Pidruchny (30) der Nationalgarde an. Fußball-Idol Volodymyr Bezsonov (63), der 1988 mit der Ukraine überraschend Vize-Europameister wurde, soll sich den territorialen Verteidigungskräften in der Hauptstadt Kiew angeschlossen haben. Vasyl Virastyuk, Worlds Strongest Man des Jahres 2004, sei ebenfalls ein Teil des Militärs. Bestätigen lassen sich diese Informationen jedoch nicht.

Posted by SPOX.com

Ukrainische Sportler kämpfen gegen Russland

Bereits am Samstag gab der ukrainische Tennis-Profi Sergiy Stakhovsky (Nr. 240 der ATP) bekannt, dass er in die Ukraine zurückkehren wird um sich im Konflikt mit Russland den ukrainischen Streitkräften anzuschließen.

"Ich habe mich letzte Woche für die Reserve gemeldet. Ich habe keine militärische Erfahrung, aber ich habe Erfahrung mit einer Waffe im privaten Bereich", sagte er in einem Video. Stakhovsky: "Keiner der europäischen Staats- und Regierungschefs oder der Welt ist bereit zu helfen, bereit, den Kampf in der Ukraine vielleicht für ein besseres Europa in der Zukunft zu führen."

Stakhovsky erreichte 2010 mit Platz 31 seinen höchsten Rang im ATP-Ranking. Er hob hervor, dass es gegen Russland mit über 140 Millionen Einwohnern, "das sich von Europa bis nach Alaska erstreckt", sehr schwer werde, "so viel Widerstand zu leisten".