Heim-Weltcup in Saalbach-Hinterglemm. Der Ski-alpin-Zirkus macht im Salzburger Land Station. Zum Auftakt steht eine Abfahrt auf dem Programm. Hier gibt es alle Infos, wie Ihr diese im TV und Livestream sehen könnt.

Ski heute live: Alle Infos zur Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm

Der erste Wettkampf nach der WM in Cortina d'Ampezzo findet am Freitag, 4 März in, Saalbach-Hinterglemm statt. Das Skigebiet im Pinzgau war eigentlich gar nicht als Weltcuport in dieser Saison vorgsehen.

Aufgrund der Absage im norwegischen Kvijtfell übernimmt Saalbach-Hinterglemm eine Abfahrt und einen Super-G. Die Abfahrt am Freitag übernimmt Saalbach aber von Wengen. Die Lauberhornabfahrt musste Mitte Januar wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Ab 11.15 Uhr geht es los.

Der Schweizer Beat Feuz führt den Abfahrtsweltcup an.

Ski heute live: Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm im TV und Livestream sehen

Der ORF begleitet das Wochenende in Saalbach-Hinterglemm live im Free-TV. Der Sender beginnt seine Übertragung am Freitag um 10.55 Uhr mit dem Countdown zum Rennen.

Dann begrüßt Euch Moderator Rainer Pariasek live von der Piste. Als Kommentatoren sind das eingespielte Duo bestehend aus Oliver Polzer und Armin Assinger zu hören.

Der ORF bietet dazu einen kostenfreien Livestream an. Dieser ist in der ORF-Thek abrufbar. Hier entlang.

Auch bei Eurosport könnt Ihr das Bewegtbild zur Abfahrt verfolgen. Der Sportsender überträgt ebenfalls live. Durch die Kooperation mit DAZN ist der Livestream auf der Streaming-Plattform zu sehen.

Ski alpin: Gesamtstand im Abfahrts-Weltcup

Platz Name Punkte 1 Beat Feuz 406 2 Matthias Mayer 358 3 Dominik Paris 288 4 Johan Clarey 243 5 Aleksander Aamodt Kilde 190 6 Romed Baumann 174 7 Vincent Kriechmayr 167 8 Otmar Striedinger 155 8 Andreas Sander 155 10 Max Franz 141

Ski heute live: Abfahrt der Herren in Saalbach-Hinterglemm im Liveticker

SPOX hat das komplette Wochenende in Saalbach-Hinterglemm im Liveticker im Angebot. Dementsprechend findet Ihr auch die heutige Abfahrt in schriftlicher Form bei uns.

Ski alpin: Der Weltcupstand der Herren