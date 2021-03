Sturz in Val di Fassa: Horror-Diagnose für Rosina Schneeberger

Rosina Schneebergers Sturz beim Super-G in Val di Fassa hat schwere Folgen: Die Österreicherin erlitt einen Schien- und Wadenbeinbruch.

Schneeberger wurde nach ihrem Sturz beim Super-G in Val die Fassa umgehend zur Erstuntersuchung in das Santa Chiara Hospital nach Trento geflogen, wo ein Schien- und Wadenbeinbruch rechts diagnostiziert wurde.

Die Tirolerin wurde gestern am späten Nachmittag in die Universitätsklinik nach Innsbruck überstellt und noch am Abend erfolgreich von Primar Dr. Rohit Arora und seinem Team operiert. Die Fraktur wurde dabei mit einem Marknagel stabilisiert.

Beim Heimsieg von Federica Brignone erwischte es neben Schneeberger auch die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie übel: Sie verdrehte sich das Knie und das Bein und schlug mit hoher Wucht im Fangnetz ein. Auch sie dürfte sich das Schien- und Wadenbein gebrochen haben.