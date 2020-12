Ski Alpin: Mikaela Shiffrin führt nach DG I beim Semmering-Slalom - ÖSV im Spitzenfeld

Mikaela Shiffrin liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Semmering am Dienstag hauchdünn in Führung. Die Slalom-Weltmeisterin und -Olympiasiegerin aus den USA führt in ihrer stärksten Disziplin 0,02 Sekunden vor der Schweizerin Michelle Gisin. Auf den Plätzen drei und vier sind die Österreicherinnen Katharina Liensberger (+0,32) und Katharina Truppe (+0,53) im Kampf um die Stockerlplätze gut positioniert. Franziska Gritsch (+1,36) war vorerst Siebente.

"Es hat sich gut angefühlt", sagte Shiffrin, die bereits vier Rennen in Semmering gewonnen hat, darunter zwei Slaloms. "Ich kann mich nicht beschweren." Weltcup-Spitzenreiterin Petra Vlhova rangierte nach 40 Läuferinnen bei 0,89 Sekunden Rückstand nur auf dem sechsten Platz. Die Slowakin hat die zuletzt angesetzten fünf Weltcup-Slaloms alle gewonnen. Start des zweiten Durchgangs ist um 18:30 Uhr (live ORF 1).

Katharina Liensberger lauert mit ihrem dritten Platz auf den ersten Weltcup-Erfolg. Mit ihrer ersten Fahrt war die 23-Jährige noch nicht ganz zufrieden. "Ich hatte ein paar Hakler drinnen. Erst unten bin ich auf Zug gekommen. Das möchte ich für den zweiten Lauf mitnehmen. Es hat Spaß gemacht", sagte Liensberger im ORF-Interview.

Damen-Slalom am Semmering: Der Zwischenstand nach dem ersten Durchgang