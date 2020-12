Ski heute live: Herren-Super-G in Bormio und Damen-Slalom am Semmering im Free-TV und Livestream

Am Dienstag kommen Ski-Fans wieder auf ihre Kosten: Neben dem Damen-Slalom am Semmering steigt auch der Herren-Super-in Bormio. SPOX erklärt euch, wo ihr die Rennen im TV, Livestream und Liveticker seht.

Herren-Abfahrt und Super-G verschoben

Der Super-G der alpinen Ski-Herren in Bormio ist am Montag um 24 Stunden auf Dienstag verschoben worden. Die für Dienstag geplant gewesene Weltcup-Abfahrt soll nun am Mittwoch stattfinden (jeweils 11.30 Uhr). Die angekündigten Schneefälle verhinderten die Durchführung eines Rennens am Montag. Aufgrund der Wettervorhersagen war bereits zuvor das Programm geändert worden, ursprünglich hätte die Abfahrt vor dem Super-G gefahren werden sollen.

Ski-Alpin heute live: TV-Übertragung und Livestream

Angesetzt ist der Herren-Super-G am Dienstag für 11:25 Uhr. Der erste Durchgang des Damen-Slaloms am Semmering startet um 15:10 Uhr, das Finale gestaltet sich als Nachtslalom um 18:25 Uhr bei Flutlicht.

Beide Bewerbe werden auf ORF 1 im Free-TV übertragen. Zudem stellt die ORF-TV-Thek einen Livestream zur Verfügung.

Über den Eurosport-Channel auf DAZN könnt ihr den gesamten Ski-Weltcup live schauen. So auch den gesamten Renn-Montag! DAZN-Abonnenten haben die Möglichkeit, jegliche Events bequem am Handy, Laptop oder Tablet zu sehen.

LIVETICKER: Ski Weltcup am Dienstag live

Einen Überblick über TV-Zeiten und Liveticker gibt's hier:

Uhrzeit Durchgang LIVETICKER TV 11:25 Uhr Herren-Super-G (Bormio) SPOX DAZN, ORF eins 15:10 Uhr 1. Durchgang Damen Slalom (Semmering) SPOX DAZN, ORF eins 18:25 Uhr 2. Durchgang Damen Slalom (Semmering) SPOX DAZN, ORF eins

FIS bestätigt Rennen in St. Anton

Die alpinen Ski-Damen-Rennen in St. Anton können wie geplant im Jänner über die Bühne gehen. Der Internationale Skiverband (FIS) bestätigte die Bewerbe am 9. (Abfahrt) und 10. Jänner (Super-G) nach einer positiven Schneekontrolle am Sonntag.