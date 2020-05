Skispringen: Neuer ÖSV-Coach Andreas Widhölzl: "Da sagt man nicht Nein"

Das österreichische Skisprungteam will wieder hoch hinaus - dafür soll zumindest der neue Cheftrainer Andreas Widhölzl sorgen. Gegenüber dem Kurier verriet der 43-Jährige, weshalb eine Absage an den ÖSV nicht in Frage kam.

"Da sagt man nicht Nein, so oft kriegt man auch nicht die Chance", erklärte Widhölzl bei seinem ersten Sprungtraining am Innsbrucker Bergisel.

Ambitionen hat der gebürtige Tiroler immerhin sehr große. "Die Mannschaft hat in den letzten Jahren eine gute Entwicklung genommen. Daher muss das Ziel sein, dass wir überall vorne mitspringen. Jeder verlangt, dass wir gut sind", meinte Widhölzl.

Der erste intensive Trainingskurs für die ÖSV-Adler ist für Mitte Juni angesetzt.