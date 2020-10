Offiziell: Novak Djokovic tritt bei Erste Bank Open in Wien an

Die Veranstalter des Erste Bank Open vom 26. Oktober bis 1. November gaben am Montag das Antreten des Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bekannt.

Das Herren-Tennisturnier in der Wiener Stadthalle ist im Pandemie-Jahr das bisher bestbesetzte der Geschichte. Der Serbe tritt erstmals seit seinem Sieg 2007 in Wien an.

Insgesamt sieben Spieler der Top Ten der aktuellen ATP-Rangliste inklusive Daniil Medvedev (ATP-Rang 6), Paris-Halbfinalist Stefanos Tsitsitpas (ATP-5), Matteo Berrettini (ATP-9) sowie Juwel Felix Auger-Aliassime und Routinier Stan Wawrinka. Lokalmatadors und Titelverteidigers Dominic Thiem ist natürlich auch mit dabei.