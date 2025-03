Novak Djokovic ist beim ATP-Masters in Indian Wells bereits an seiner Auftakthürde gescheitert.

Der Grand-Slam-Rekordsieger unterlag in der zweiten Runde dem Niederländer Botic van de Zandschulp, der als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht war, mit 2:6, 6:3, 1:6. Er habe "keine Entschuldigung für diese schwache Leistung", sagte der Serbe: "Es fühlt sich nicht gut an, wenn man so auftritt."