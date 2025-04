Alexander Zverev wollte sich in Monte Carlo sein Selbstvertrauen zurückholen - muss aber den nächsten Tiefschlag verkraften.

Alexander Zverev riss sich frustriert das Haarband vom Kopf, packte fix seine Tasche und verschwand dann niedergeschlagen vom Court Rainier III in Monte Carlo: Deutschlands Tennisstar hat beim erhofften Neustart in seiner Wahlheimat die nächste herbe Enttäuschung erlebt und schlittert immer tiefer in die Krise.