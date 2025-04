Trendwende mit Blick auf die French Open? Alexander Zverev dominiert Ben Shelton und gewinnt das ATP-Turnier in München

Nach mageren Ergebnissen in den letzten Wochen kommt Alexander Zverev auf Sand deutlich besser in Fahrt.

Alexander Zverev riss die Arme nach oben, legte leicht den Kopf in den Nacken und genoss dann mit einem verschmitzten Lächeln das "Happy Birthday", das ihm das Publikum nach tosendem Applaus entgegenschmetterte. Nach einem souveränen Finalsieg beim ATP-Turnier in München hat sich der Hamburger an seinem 28. Geburtstag vorerst aus seiner Krise befreit. Mit erkennbarem Vergnügen stieg er nach dem ungefährdeten 6:2, 6:4 gegen Ben Shelton aus den USA in die Lederhose, die es für den Sieger der BMW Open unter anderem gibt.