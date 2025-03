In Indian Wells bekommt Alexander Zverev wieder einen Dämpfer auf dem Weg zum erklärten Ziel, sich Weltranglistenplatz eins zu schnappen.

Der deutsche Tennisstar Alexander Zverev ist beim ATP-Masters in Indian Wells überraschend an seiner Auftakthürde gescheitert. Der an Nummer eins gesetzte Hamburger unterlag dem Niederländer Tallon Griekspoor in der zweiten Runde 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7) und musste die nächste herbe Enttäuschung verkraften. In der ersten Runde hatte der 27-Jährige ein Freilos besessen.