Alexander Zverev vs. Ben Shelton, Tennis heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt das Finale der ATP München im TV und Livestream?

Wer zeigt das ATP-Finale in München zwischen Zverev und Shelton am Sonntag live? SPOX hat alle Infos!

Am Sonntag steigt das ATP-Finale in München. Nach seinem Halbfinalsieg gegen den Ungar Fábián Maroszán steht Alexander Zverev im Endspiel. Dort will er im Duell mit dem Amerikaner Ben Shelton den Titel bei den heimischen BMW Open erringen.

SPOX verrät Euch, wo Ihr das Finale live verfolgen könnt!