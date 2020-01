Australian Open - Viertelfinale: Dominic Thiem gegen Rafael Nadal heute im LIVETICKER

Im Viertelfinale der Australian Open trifft Dominic Thiem heute auf die Nummer eins der ATP-Weltrangliste, Rafael Nadal. Hier könnt Ihr das Match der Beiden im LIVETICKER mitverfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Dominic Thiem vs. Rafael Nadal heute im LIVETICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Australian Open steht Thiem zum siebten Mal im Hauptfeld. Der Rechtshänder erreichte 2017 und 2018 jeweils das Achtelfinale, spielt nun also erstmals unter den letzten Acht. Den Weg dahin ebnete sich der Niederösterreicher mit seinen Siegen gegen Adrian Mannarino (drei Sätze), Alex Bolt (fünf) und den an 29 gesetzten Taylor Fritz (vier). Unter zwei Stunden kam Thiem zuletzt gegen Gael Monfils davon, besiegte den an 10 gesetzten Franzosen mit 6:2, 6:4 und 6:4. Nach einer Erkältung in der vergangenen Woche fühlt sich der 26-Jährige jetzt wieder richtig fit und voller Energie.

Vor Beginn: Dominic Thiem wartet noch auf den ganz großen Wurf, stand aber immerhin schon zweimal in einem Grand-Slam-Finale. Diese Endspiele in Roland Garros gingen in den vergangenen beiden Jahren ausgerechnet gegen Nadal verloren. Darüber hinaus steht der Lichtenwörther inzwischen bei 16 Turniersiegen, ein Masterst-Titel ist auch dabei. Von seiner besten Weltranglistenposition (4.) ist der 26-Jährige derzeit nur einen Platz entfernt. Auch Thiem spielte zu Jahresbeginn den ATP Cup, scheiterte mit Österreich in der Gruppenphase.

Vor Beginn: Als 19-facher Grand-Slam-Champion hat Nadal lediglich einen Major-Titel weniger auf dem Konto als Rekordsieger Roger Federer. Mit seinen insgesamt 84 Turniersiegen ist der Mallorquiner auch noch ein wenig hinten dran. Dennoch weist die Weltrangliste den 33-Jährigen derzeit als Nummer 1 aus. Der Linkshänder hat die Saison beim ATP Cup begonnen, wo er mit dem spanischem Team in Finale den Serben um Novak Djokovic unterlag.

Vor Beginn: Während Roger Federer und Novak Djokovic schon am gestrigen Tag das erste Halbfinale perfekt machten, suchen wir in der heutigen Partie den Halbfinalgegner von Alexander Zverev, der sich im ersten Duell des Tages gegen Stan Wawrinka dursetzen konnte.

Vor Beginn: Herzlich willkommen bei den Australian Open zur Viertelfinalpartie zwischen Rafael Nadal und Dominic Thiem.

Die Australian Open live im TV und Livestream

In Österreich könnt Ihr das Match zwischen Dominic Thiem und Rafael Nadal über Euer DAZN-Abo live im Eurosport-Channel verfolgen. Auf DAZN seht Ihr neben allen Eurosport-Inhalten aber auch Champions League, Europa League, US-Sport (NBA, NHL, NFL, MLB), Darts, Boxen, UFC, Motorsport, Handball oder Hockey.

Ein Abonnement beim "Netflix des Sports" kostet Euch dabei wahlweise 11,99 Euro monatlich - mit der Möglichkeit an jedem Monatsende zu kündigen - oder 119,99 Euro jährlich. Bei beiden Modellen sind die ersten 30 Tage im Rahmen eines Probemonats kostenlos.

Im TV überträgt außerdem auch ServusTV das Match.

Thiem gegen Nadal: Die Wege ins Viertelfinale

Dominic Thiem:

Runde Gegner Ergebnis 1. Runde Adrian Mannarino (FRA) 6:3, 7:5, 6:2 2. Runde Alex Bolt (AUS) 6:2, 5:7, 6:7, 6:1, 6:2 3. Runde Taylor Harry Fritz (USA) 6:2, 6:4, 6:7, 6:4 4. Runde Gael Monfils (FRA) 6:2, 6:4, 6:4

Rafael Nadal: