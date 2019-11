Dominic Thiem - Matteo Berrettini heute live: ATP Finals 2019 im Free-TV & Livestream

Dominic Thiem hat bei den ATP Finals 2019 schon vor seinem dritten und letzten Gruppenspiel das Halbfinale erreicht. Am heutigen Donnerstag geht es gegen Matteo Berrettini (ab 15 Uhr im LIVETICKER) um weitere wertvolle Ranglistenpunkte. Das Spiel wird in Österreich live im Free-TV übertragen.

Thiem hat bei den ATP Finals in London nach einem Sieg über Roger Federer einen Erfolg über Novak Djokovic folgen lassen. Damit steht er schon jetzt als Gruppensieger fix im Halbfinale.

ATP Finals, Spielplan vom Donnerstag: Wann spielt Thiem?

Thiems Match gegen Berrettini ist als erstes Einzel am Donnerstagnachmittag angesetzt. Vor dem Match findet ein Doppel statt, um 15 Uhr sollte es dann für Thiem so weit sein. Am Abend duellieren sich Djokovic und Federer im Kampf um das zweite Halbfinal-Ticket aus Gruppe Björn Borg.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 13.00 Uhr Kubot/Melo Ram/Salisbury - anschließend Dominic Thiem Matteo Berrettini SPOX 19.00 Uhr Klaasen/Venus Dodig/Polasek - anschließend Novak Djokovic Roger Federer SPOX

Dominic Thiem - Matteo Berrettini im Head-to-Head (H2H)

Thiem spielte bislang drei Mal gegen Berrettini. Das erste Duell ging bei den French Open in vier Sätzen an den Niederösterreicher, Berrettini bezwang Thiem allerdings im Jahr 2019 bereits auf Hartplatz.

Jahr Turnier Belag Sieger Ergebnis 2019 Wien (AUT) Hartplatz (Indoors) Thiem 3:6, 7:5, 6:3 2019 Shanghai (CHN) Hartplatz (Freiluft) Berrettini 7:6(8), 6:4 2018 Roland Garros (FRA) Sand Thiem 6:3, 6:7(5), 6:3, 6:2

© getty

Thiem gegen Djokovic: TV-Übertragung und Livestream

In Österreich überträgt ServusTV alle Matches von Dominic Thiem bei den ATP Finals live im linearen Fernsehen und über die Homepage von ServusTV für österreichische User gratis im Livestream. Dabei ist der Privatsender mit einem eigenen Team vor Ort in der O2-Arena. Die Besetzung für das Match von Thiem gegen Berrettini lautet:

Moderator : Christian Baier

: Christian Baier Expertin : Barbara Schett

: Barbara Schett Kommentator : Christian Nehiba

: Christian Nehiba Co-Kommentator: Alexander Antonitsch

Alle Sky-Kunden dürfen sich außerdem freuen, dass der Pay-TV-Sender sämtliche Matches aus London zeigt - auch die Doppel-Partien. Genauso wie TennisTV, der offizielle Streamingdienst der ATP.

LIVETICKER: Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini

SPOX begleitet das Match von Dominic Thiem gegen Matteo Berrettini wie gewohnt im LIVETICKER.