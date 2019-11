Dominic Thiem bei den ATP Finals 2019: Spielplan, Gruppe, Gegner in London

Dominic Thiem ist bei den ATP Finals 2019 (alle Einzel-Matches im LIVETICKER) in eine Gruppe mit Novak Djokovic und Roger Federer gelost geworden. SPOX zeigt Thiems Spielplan und erklärt, wo Thiems Matches im Livestream und Free-TV gezeigt werden.

Neben den Kracher-Matches gegen Federer und Djokovic trifft Thiem noch auf Matteo Berrettini, gegen den er sich in den letzten Wochen zwei enge Matches lieferte.

Dominic Thiem bei den ATP Finals: Wann spielt Thiem?

Thiem beginnt die ATP Finals mit dem ersten Gruppenspiel gegen Roger Federer am Sonntag, den 10. November 2019. Thiem bestreitet das Einzel-Match in der Abendsession. Um 19 Uhr findet das Doppel Lukas Kubot/Marcelo Melo gegen Ivan Dodig/Filip Polasek statt, danach folgt Thiems Auftaktpartie.

Thiem bestreitet dann sein zweites Einzel am Dienstag, den 12. November 2019. Der Gegner steht erst nach dem ersten Spieltag fest: Die jeweiligen Gewinner und Verlierer spielen dann gegeneinander. Alle Matches von Thiem werden bei SPOX im LIVETICKER verfolgt.

Datum Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit LIVETICKER 10.11.2019 Dominic Thiem Roger Federer 20.30 Uhr SPOX 12.11.2019 Dominic Thiem Novak Djokovic/Matteo Berrettini TBA SPOX 14.11.2019 Dominic Thiem Novak Djokovic/Matteo Berrettini TBA SPOX

ATP Tour Finals 2019: TV-Übertragung und Livestream von Dominic Thiem

Die Matches von Dominic Thiem werden in diesem Jahr live im österreichischen Free-TV übertragen. Der Privatsender zeigt alle Gruppenspiele von Thiem sowie ein weiteres ausgewähltes Match aus der Gruppenphase, sowie beide Halbfinals und das Finale am 17. November. Für alle User aus Österreich gibt es die Spiele auch in der Mediathek von ServusTV im Livestream zu sehen.

Weiters überträgt Sky, der Rechteinhaber der ATP-Tour in Deutschland und Österreich, alle Spiele der ATP Finals live - auch die Doppel-Partien. Über Sky Go gibt es ebenso wie bei TennisTV einen Livestream zu allen Matches.

ATP Finals: Auslosung der Gruppen

Gruppe Andre Agassi (Spieltage am Sonntag, Dienstag und Donnerstag):

Spieler Nation ATP-Ranking Novak Djokovic Serbien 2 Roger Federer Schweiz 3 Dominic Thiem Österreich 5 Matteo Berrettini Italien 8

Gruppe Björn Borg (Spieltage am Montag, Mittwoch und Freitag):

Spieler Nation ATP-Ranking Rafael Nadal Spanien 1 Daniil Medvedev Russland 4 Stefanos Tsitsipas Griechenland 6 Alexander Zverev Deutschland 7

Dominic Thiem über die Auslosung bei den ATP Finals

Dominic Thiem zeigte sich von der Auslosung für London beeindruckt. "Das ist eine absolute Hammergruppe. Wenn man bei den elitären acht Spielern sagen kann, dass sich zwei noch ein bisserl herausheben, dann sind es definitiv Djokovic und Federer.Deswegen ist das sicher eine ganz, ganz schwere Aufgabe. Aber mein Ziel bleibt gleich, das Halbfinale und ich werde alles geben, dass ich das erreiche."

Thiem, der in diesem Jahr erstmals schon fünf Turniere gewonnen hat, reist am Mittwoch zuversichtlich nach London. "Ich gehe sicher in der besten Form, die ich bis jetzt in der (Saison-)Phase gehabt habe, in das Turnier. Ich spiele sehr gut, fühle mich körperlich sehr gut."

Zudem ist seine Herangehensweise 2019 doch anders als zuvor, versicherte er. "In den ersten zwei Jahren und letztes Jahr vielleicht auch ein bisserl, war ich schon sehr glücklich, dass ich dabei bin und hab dann dort nicht mehr so viel auf die Ergebnisse geschaut. Das ist dieses Jahr definitiv anders", verspricht Thiem. "Ich will unbedingt das Ziel erreichen, ins Halbfinale zu kommen, und wäre schon enttäuscht."

Dennoch müsse er aber auch sagen: "Wenn es ein bisserl unglücklich läuft, kann es passieren, dass ich drei sehr gute Partien spiele und alle drei verliere und sang- und klanglos ausscheide." Alle Spieler sind aus seiner Sicht "unglaublich", alle Matches könnten eng werden und in ein paar Punkten entschieden werden. "Deshalb wird auch ein bisserl Glück nötig sein."

ATP Finals London: Preisgeld, Modus, Punkte für die Weltrangliste

Gespielt wird im Round-Robin-Format mit je vier Spielern in einer Gruppe, die jeweiligen Gruppensieger treffen im Halbfinale auf die Gruppenzweiten des anderen Pools.

In London gibt es pro Gruppensieg 200 Punkte für das Ranking. 400 Punkte gibt es für einen Sieg im Halbfinale, 500 für den Turniererfolg. Ein ungeschlagener Champion reist also mit 1.500 Punkten ab. Das Preisgeld ergibt sich wie folgt: