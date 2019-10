Dominic Thiem - Grigor Dimitrov: Paris Masters heute im TV & Livestream sehen

Nach dem Triumph in der Wiener Stadthalle ging es für Dominic Thiem in seiner zweiten heimat Frankreich gleich ans letzte Turnier vor den ATP Finals in London. In Paris konnte er seinen Auftaktgegner Milos Raonic mit Mühe biegen, nun geht es gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ab ca. 12.30 Uhr im LIVETICKER). SPOX verrät euch, wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker zu verfolgen ist.

Eigentlich möchte Dominic Thiem das Turnier in Paris locker angehen, um sich vor den Finals in London nicht zu übernehmen. Dennoch kämpfte er gegen Raonic um jeden Ball und zog in drei Sätzen auch in die nächste Runde ein. Dort geht es nun gegen den Bulgaren Dimitrov und auch um eine bessere Platzierung. Denn sollte der Österreicher das Turnier gewinnen, würde er auf Platz vier der Weltrangliste aufsteigen.

Dominic Thiem - Grigor Dimitrov: TV-Übertragung und Livestream

Das Match von Dominic Thiem gegen Grigor Dimitrov findet am Donnerstag, den 31. Oktober 2019 um frühestens 12:20 Uhr statt. Das Masters von Paris ist Teil der ATP-1000-Serie, für die der Pay-TV-Sender Sky die Übertragungsrechte besitzt. Sky überträgt ab 10.55 Uhr live auf Sky Sport 1 HD, das Spiel wird zusätzlich auf Sky Sport Austria 1 HD als zweites nach 11 Uhr zu sehen sein.

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit für Sky-Kunden, das Match auf Tablet, Smartphone, etc. im Livestream zu sehen. TennisTV bietet denselben Service für alle Matches vom Paris Masters.

© getty

LIVETICKER: Thiem gegen Dimitrov zum Mitlesen

Für all jene, die das Match nicht sehen können, bietet SPOX einen LIVETICKER zur Partie an.

Dominic Thiem beim ATP Masters von Paris-Bercy

Thiem kam beim Hallen-Event beim fünften Antreten im Vorjahr erstmals über das Achtelfinale hinaus, da nach Siegen über Gilles Simon (FRA), Borna Coric (CRO) und Jack Sock (USA) sogar ins Halbfinale. Daher hat der 26-Jährige in dieser Woche 360 Punkte zu verteidigen.

© getty

Jahr Ergebnis ausgeschieden gegen 2014 2. Runde Stan Wawrinka 2015 2. Runde Kevin Anderson 2016 2. Runde Jack Sock 2017 Achtelfinale Fernando Verdasco 2018 Halbfinale Karen Khachanov

Dominic Thiem gegen Grigor Dimitrov im Head-to-Head (H2H)

Das Duell gab es bislang viermal, mit einer ausgeglichenen Bilanz. Jeweils abwechselnd konnte das Match-up gewonnen werden und nun wäre wieder Thiem an der Reihe. Das letzte Aufeinandertreffen ist allerdings zwei Jahre her.