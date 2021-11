Christian Ilzer nach Sturm-Comeback: "Das war eine Art Squid Game für uns“

Der SK Sturm rettete nach einem 0:3-Rückstand gegen den LASK noch einen Zähler. Nach Schlusspfiff sprach Coach Christian Ilzer von der Corona-Explosion im Sturm-Kader.

Lukas Grgic, Mamaudou Karamoko und Sascha Horvath brachten den LASK in Graz schon in der ersten Halbzeit mit 3:0 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Kelvin Yeboah Sturm zurück ins Spiel, Manprit Sarkaria und erneut Yeboah retteten mit ihren Treffern schließlich das 3:3-Unentschieden.

„In der zweiten Halbzeit haben wir den Corona-Teufel vertrieben, der ist einmal weg. Es war eine riesige Mentalitätsleistung. Ich bin irrsinnig stolz auf die Mannschaft. Was wir in den letzten zwei Wochen erlebt haben, da wären nach 0:3 nicht viele Mannschaften wieder aufgestanden und zurückgekommen“, jubelte Sturm-Coach Christian Ilzer nach Schlusspfiff bei Sky über die starke Mannschaftsleistung.

Nach und um das Europa-League-Spiel gegen Real Sociedad hatten die Steirer mit einem regelrechten Corona-Ausbruch zu kämpfen. Die Bundesliga-Partie gegen Altach musste in Folge abgesagt werden. „In Feldkirchen im Hotel hatten wir nahezu stündlich positiv getestete Spieler. Wir haben vor jedem gemeinsamen Treffen getestet. In der Gruppe sind immer wieder welche weggefallen. Das war eine Art modernes Squid Game (koreanische Netflix-Serie, Anm.) für uns. Von Mahlzeit zu Mahlzeit sind die Spieler weggebrochen“, erinnert sich Ilzer.

Ilzer: "Krankheit deutlich schädlicher als die Impfung"

Ilzer weiter: „Da hat sich der Zugang mit der Kommunikation zu den Spielern gewandelt. Es ging nicht mehr um Leistungslimits. Da war nur mehr die Sorge um die eigene Gesundheit das dominante Thema.“ Sachte Kritik äußerte Ilzer an Spielern, die keine Impfung in Anspruch nahmen. Diese würden „einfach ein Risiko eingehen“, so Ilzer. „Die meisten von uns haben jetzt bemerkt, dass dieses Risiko, diese Krankheit zu bekommen, deutlich mehr Schaden anrichtet, als eine Impfung.“