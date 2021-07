Rapid-Wunschstürmer Nikolai Baden Frederiksen landet bei Vitesse Arnheim

Tormaschine Nikolai Baden Frederiksen wird in der kommenden Saison nicht in der österreichischen Bundesliga auflaufen. Der Däne entschied sich für einen Wechsel in die Eredivisie.

Der SK Rapid hätte sich eine Verpflichtung von Juventus-Stürmer Nikolai Baden Frederiksen gewünscht. Dieser Traum geht aber nicht in Erfüllung. Der 21-Jährige unterschreibt bei Vitesse Arnheim in der niederländischen Eredivisie.

Der Mittelstürmer kickte in der abgelaufenen Saison leihweise bei WSG Tirol und erzielte starke 18 Saisontore in 32 Partien. Dabei traf Nikolai Baden Frederiksen alle 126 Bundesliga-Minuten.

Frederiksen unterschreibt bei Vitesse nun für drei Jahre, mit der Option auf eine weitere Saison. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

"Nikolais Schuss ist eine exzellente Waffe. Das hat er in Österreich gezeigt. Wir begrüßen ihn voller Stolz und bedanken uns bei Juventus", freut sich Sportdirektor Johannes Spors.