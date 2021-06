Sasa Kalajdzic: Potenzieller Ersatz für Harry Kane bei Tottenham?

Die Gerüchte um ÖFB-Stürmer Sasa Kaljdzic reißen nicht ab. Der Österreicher soll ein Kandidat für die Harry-Kane-Nachfolge bei Tottenham Hotspur sein.

Nach Gerüchten, Manchester City hätte ein Angebot über 117 Millionen Euro für Harry Kane abgegeben, sollen sich die Spurs nun bereits nach einem potenziellen Nachfolger umsehen.

Der Vertrag von Kane bei den Spurs läuft noch bis 2024, dennoch hatte er zuletzt bereits mit einem Abschied aus London geliebäugelt.

Dabei rückt Kalajdzic vom VfB Stuttgart in den Fokus. Wie Sky berichtet, hat der Klub aus London den 23-Jährigen weit oben auf der Liste. Es soll bereits Sondierungsgespräche mit dem ÖFB-Stürmer gegeben haben.

Grundsätzlich soll Tottenham von Romelu Lukaku träumen - Kalajdzic sei aber der deutlich realistischere Kandidat.

Der Zwei-Meter-Mann wurde in den vergangenen Tagen bereits mit AS Roma, RB Leipzig, Borussia Dortmund und West Ham United in Verbindung gebracht.

Kalajdzic erzielte in der abgelaufenen Saison 16 Tore in 33 Bundesliga-Partien und traf in Deutschlands höchster Spielklasse alle 134 Minuten.