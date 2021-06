Gerücht: FC Liverpool interessiert sich für ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner

Englische Medien - darunter das Liverpool Echo - bringen ÖFB-Kicker Christoph Baumgartner mit dem FC Liverpool in Verbindung.

Der 21-jährige Spieler von der TSG Hoffenheim soll an der Anfield Road ein Kandidat für die Nachfolger von Gini Wijnaldum sein, der zu Paris Saint-Germain wechselt.

Baumgartners Vorteil: Im Vergleich zu Alternativen wie Youri Tielemans (Leicester City) oder Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach) wäre der junge Österreicher verhältnismäßig kostengünstig.

Für Baumgartner, der in beiden EURO-Partien in der Startelf stand, ist es nicht das erste Premier-League-Gerücht. Im Jänner wurde der Waldviertler mit Manchester United in verbindung gebracht, die Red Devils hätten demnach 20 Millionen Euro geboten.

Baumgartner: Gute Saison für Hoffenheim

Auch wenn Baumgartner für das ÖFB-Team im bisherigen EURO-Verlauf blass blieb, kann er auf eine starke Saison für Hoffenheim zurückblicken. In 41 Partien in allen Bewerben erzielte Baumgartner neun Treffer und bereitete sieben weitere Tore vor. Dabei kam er als hängende Spitze, im offensiven Mittelfeld, links im Mittelfeld und im Zentrum zum Einsatz.

Im SID-Interview vor wenigen Tagen sprach der einstige St. Pölten-Akademiespieler über seine Zukunftspläne: "Das große Ziel in meiner Karriere ist es, irgendwann Titel zu gewinnen. Das ist der Grund, warum man beginnt, Fußball zu spielen. Ich möchte jedes Spiel gewinnen, egal, ob es ein Trainingsspiel oder ein Backgammon-Spiel gegen meine Freundin ist. Ich habe den ganz großen Traum, im Laufe meiner Karriere die Champions League zu gewinnen. Das ist extrem ambitioniert, aber nicht unmöglich. Das Ziel werde ich jagen und alles dafür tun."