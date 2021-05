ÖFB-Teamchef Franco Foda gibt vorläufigen EM-Kader bekannt

Teamchef Franco Foda hat am heutigen Mittwoch den vorläufigen ÖFB-Kader für die bevorstehende Europameisterschaft im Sommer offiziell bekanntgegeben.

Teamchef Franco Foda hat am Mittwoch seinen 30 Mann umfassenden vorläufigen Kader für die Vorbereitung auf die UEFA EURO 2020 nominiert. Das finale EM-Aufgebot von 26 Spielern muss am 1. Juni genannt werden.

Mit Cican Stankovic, Maximilian Wöber, den beiden LASK-Kickern Gernot Trauner und Reinhold Ranftl sowie den Rapidlern Ercan Kara und Yusuf Demir fehlen auch prominente Namen im EURO-Kader. Dafür darf sich Philipp Mwene von Mainz 05 über eine Nominierung freuen.

"Alle befinden sich auf dem Weg der Besserung. Alle sind positiv gestimmt, auch die Rückmeldung von der Physioabteilung ist gut. Ich gehe davon aus, dass bis zur EURO alle fit sind", sagt Foda zu den angeschlagenen Nominierten. Das betrifft Marko Arnautovic, Julian Baumgartlinger und Christoph Baumgartner. Konrad Laimer feiert nach seiner langen Verletzungspause sein Comeback.

"Wichtig ist, dass wir gegen Nordmazedonien beim ersten Spiel bissig und top-fit sind. Das wollen wir erreichen." In der Vorbereitung will Foda nun am eigenen Spiel arbeiten - zuletzt zeigte das ÖFB-Team durchwachsene Leistungen. "Wir werden den Schwerpunkt auf unser Spiel legen, in der Offensive und Defensive gibt es einige Sachen, die mich im letzten Lehrgang nicht sehr überzeugt haben."

Der Kader zur EURO-Vorbereitung

TOR: Daniel BACHMANN (FC Watford/ENG), Heinz LINDNER (FC Basel/SUI), Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER), Alexander SCHLAGER (LASK)

VERTEIDIGUNG: David ALABA (FC Bayern München/GER), Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER), Marco FRIEDL (SV Werder Bremen/GER), Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt), Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER), Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER), Phillipp MWENE (1. FSV Mainz 05/GER), Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER), Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg)

MITTELFELD: Husein BALIC (LASK), Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER), Christoph BAUMGARTNER (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER), Stefan ILSANKER (Eintracht Frankfurt/GER), Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER), Valentino LAZARO (Borussia Mönchengladbach/GER), Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER), Louis SCHAUB (FC Luzern/SUI), Xaver SCHLAGER (VfL Wolfsburg/GER), Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER)

STURM: Marko ARNAUTOVIC (Shanghai Port/CHN), Adrian GRBIC (FC Lorient/FRA), Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER), Sasa KALAJDZIC (VfB Stuttgart/GER), Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER)

Auf Abruf: Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz), Cican STANKOVIC (FC Red Bull Salzburg), Richard STREBINGER (SK Rapid); Gernot TRAUNER (LASK), Maximilian ULLMANN (SK Rapid), Maximilian WÖBER (FC Red Bull Salzburg); Yusuf DEMIR (SK Rapid), Thomas GOIGINGER (LASK), Raphael HOLZHAUSER (Beerschot V. A./BEL),Jakob JANTSCHER (SK Sturm Graz), Florian KAINZ (1. FC Köln/GER), Reinhold RANFTL (LASK), Stefan SCHWAB (PAOK Saloniki/GRE); Ercan KARA (SK Rapid)

