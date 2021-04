Red-Bull-Salzburg-Keeper Cican Stankovic: "Ich weiß immer noch, was ich kann"

Im österreichischen Nationalteam wurde Cican Stankovic von Teamchef Franco Foda überraschend nicht mehr berücksichtigt. Nach Ende der Länderspielpause äußerte sich der 28-Jährige erneut.

"Es ist nicht so, dass ich kein Selbstvertrauen habe. Ich weiß immer noch, was ich kann", so Stankovic.

"Wenn man hier spielt, muss man Qualität haben. Alles anderes ist ein anderes Kapitel und das entscheiden andere Leute", sagt Stankovic, der vier Länderspiele absolvierte, zuletzt aber nicht mehr einberufen wurde. Bei allen drei WM-Quali-Partien stand Alexander Schlager vom LASK im Kasten.

Insgesamt bekamen fünf Torhüter den Vorzug: Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK), Daniel Bachmann (Watford), Heinz Lindner (FC Basel) und Jörg Siebenhandl (Sturm). "Cican hat nach wie vor genauso noch die Möglichkeit, bei der EM dabei zu sein, wie alle anderen Torleute auch", sagte Foda während dem ÖFB-Lehrgang.