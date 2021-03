Salzburg-Talent Luka Sucic lehnte ÖFB ab und entschied sich für Kroatien

Luka Sucic, Nachwuchshoffnung des FC Red Bull Salzburg, erhielt von Kroatiens Teamchef Igor Biscan eine Einberufung für die U21-EM. Auch der ÖFB habe angedockt, diesem erteite der 18-Jährige allerdings eine Abfuhr.

Wie der Mittelfeldspieler dursickern ließ, hat sich der österreichische Fußball-Bund ebenfalls intensiv um seine Dienste bemüht. Sucic sagte Spordirektor Peter Schöttel bei einem Telefonat ab, für ihn hätte Kroatien oberste Priorität. Bei der U21-EM wird der Salzburg-Kicker dennoch nicht zu sehen sein, er muss aufgrund einer Verletzung passen.

Sucic: "Zumindest noch zwei Jahre in Salzburg"

"Ehrlich gesagt hatte ich nicht gehofft, so früh eine Chance in der ersten Mannschaft von Salzburg zu bekommen. Der Plan war, nur im Winter zu den Senioren zu kommen, aber ich bin seit dem Sommer bei RB. Ich habe die Chance bekommen, ein paar gute Spiele gemacht und die Chance genutzt. Ich habe auch gegen die Bayern in der Champions League gespielt, dafür bin ich dem Trainer dankbar", sagte Sucic gegenüber dem kroatischen Medium 24sata.

Große Zukunfts- bzw. Wechselpläne hat der 1,85-Meter große Mittelfeldmotor derzeit nicht. "Ich sehe mich zumindest noch zwei Jahre in Salzburg", erklärte der gebürtige Linzer.

Sucic, dessen Idol Luka Modric ist und der Kontakt zu Mateo Kovacic pflegt, lief in der laufenden Saison 23 Mal für die Mozartstädter auf und verbuchte dabei zwei Treffer sowie einen Assist.