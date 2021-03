Teamchef-Job für Oliver Glasner "das Größte, was du als Trainer erreichen kannst"

Mit dem VfL Wolfsburg ist Ex-LASK-Trainer Oliver Glasner sensationell auf Champions-League-Kurs. Regelmäßig wird der 46-Jährige mit Traditionsklubs in Verbindung gebracht. Das "Größte" wäre für ihn aber der Teamchefjob.

In der Bundesliga liegt Oliver Glasner mit dem VfL Wolfsburg auf dem dritten Tabellenplatz - da wundert es nicht, dass der Österreicher in den letzten Wochen mit Traditionsklubs wie Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht wurde.

Spricht Glasner über seinen Traumjob, fällt jedoch das ÖFB-Team. Zwar betont Glasner bei Sky, dass er "jetzt momentan nicht zur Verfügung stehe", langfristig sei der Teamchef-Job aber attraktiv: "Vom Gefühl her der größte Job, den du haben kannst."

Nachsatz: "Wenn du deine Nation vertrittst, vielleicht bei einer EM oder einer WM, dann ist es vom Gefühl her wahrscheinlich das Größte, was du als Trainer erreichen kannst. Du weißt, dass zu Hause acht Millionen Menschen sitzen und dir die Daumen drücken. Das ist sicherlich eine absolute Auszeichnung."