SK Sturm - TSV Hartberg: Die Bundesliga heute im TV, Livestream & Liveticker sehen

Am 14. Spieltag der österreichischen Bundesliga empfängt der SK Sturm am Dienstag um 18:30 Uhr den TSV Hartberg. Mit SPOX erfährt ihr, wo ihr die Partie im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Will der SK Sturm weiter an der Tabellenspitze der Bundesliga dran bleiben, muss am Dienstag gegen den TSV Hartberg ein Sieg her.

In den zwei Partien nach der Winterpause holte der SK Sturm zwar ein 0:0 in Unterzahl gegen den WAC, gegen den SK Rapid setzte es aber eine empfindliche 1:4-Niederlage.

Ein Punkt von möglichen sechs - zu wenig für die Steirer.

Und Hartberg entpuppte sich für den SK Sturm zuletzt nicht als leichter Gegner. Zuletzt reichte es zwar für ein 1:1 in Hartberg, im Juli kassierten die Grazer jedoch eine 1:4-Heimniederlage.

SK Sturm gegen Hartberg live im TV & Livestream

Das Duell zwischen Sturm und Hartberg läuft auf Sky Sport Austria 2 HD im Einzelspiel. Die Übertragung beginnt um 17:30 Uhr, um 18:30 Uhr erfolgt der Ankick.

Auf Sky Sport Austria 1 HD findet ihr die Konferenz-Schaltung mit dem Duell zwischen Admira und Austria Wien. Auf dem selben Kanal folgt das Spiel Rapid - St. Pölten.

Sturm Graz vs. TSV Hartberg im Liveticker

Für jene, die kein Sky-Abo besitzen, empfehlen wir unseren Liveticker (ab 18:30 Uhr). Bitte hier entlang.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 14. Spieltag