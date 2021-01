Red Bull Salzburg verleiht Samuel Tetteh an den SKN St. Pölten

Der SKN St. Pölten ist auf dem Transfermarkt nochmals aktiv geworden und hat seine Offensivabteilung für die Frühjahrsaison verstärkt: Die Wölfe sichern sich die Dienste von Samuel Tetteh, der leihweise vom FC Red Bull Salzburg an die Traisen wechselt.

Der Leihvertrag mit dem 24-jährigen ghanaischen Stürmers, der in 66 Bundesligaspielen bislang 16 Tore und elf Assists verbuchen konnte und zuletzt bei den New York Red Bulls aktiv war, läuft bis zum Saisonende.

In den kommenden Monaten wird Tetteh mit der Rückennummer 99 auflaufen.

"Wir wollten für die bevorstehenden Aufgaben in der Offensive noch unberechenbarer werden. Mit Samuel haben wir jetzt einen Spieler gefunden, der mit seiner Technik und seiner Schnelligkeit jene Attribute mitbringt, nach denen wir gesucht haben. Zudem hat er seine Fähigkeiten in der Liga bereits mehrmals unter Beweis gestellt. Deshalb sind wir froh, dass wir ihn bis zum Saisonende in unseren Reihen begrüßen dürfen", sagt Sportdirektor Georg Zellhofer über seine Neuverpflichtung.