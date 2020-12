Sturm Graz: Jakob Jantscher klärt über Vertragssituation auf

Mit 15 Scorerpunkten in 14 Partien (Bundesliga und ÖFB-Cup) ist Jakob Jantscher in Topform. Nun klärt der Sturm-Offensivspieler über seine Vertragssituation auf.

Mit dem Treffer zum 1:0 brachte der 31-Jährige den SK Sturm gegen den SKN St. Pölten erneut auf die Siegerstraße, später gab Jantscher auch zum 3:0 von Bekim Balaj den Vorlagengeber. Die Rolle in der Doppelspitze unter Coach Christian Ilzer scheint Jantscher zu beflügeln. Doch wie geht es mit dem Grazer weiter?

"Ich habe bis Sommer Vertrag, fühle mich wohl und hoffe, dass es so weitergeht. Wir haben schon Gespräche geführt, die waren sehr positiv, aber man kann konkret erst nächstes Jahr weiterreden", so Jantscher zu Sky.

Jantscher weiter: "Das Wichtige ist, dass wir weiter so gut performen wie jetzt. Dann bin ich mir sicher, dass wir im Frühjahr noch einige Erfolge einfahren werden. Wir haben ein super Lauf, schade, dass jetzt die Weihnachtstage kommen, wir hätten sicher in den nächsten Tagen und Wochen weiter so performt. Aber wir haben eine kurze Pause, da heißt es gut regenerieren. Es wäre schön gewesen, wenn wir weiterspielen hätten können."

Christian Ilzer: "Haben uns oben richtig festgebissen"

In die selbe Kerbe schlug auch Trainer Christian Ilzer: "Wenn man die Tabelle liest, dann schaut das im Moment richtig gut aus. Wir haben uns oben richtig festgebissen." Nach dem fünften Ligasieg in Folge bilanzierte der Trainer hochzufrieden, betonte aber auch: "Für uns ist wichtig, dass wir uns nicht nur mit Tabelle-Schauen zurücklehnen, kurz den Weihnachtsurlaub genießen, aber dann extremen Fokus auf das legen, was es zu entwickeln gibt. Da gibt es so einiges."

Wichtige Punkte seien die Steigerung der Intensität über längere Zeiträume, oder "den Spielrhythmus so zu wählen, dass wir Dinge besser kontrollieren, wenn der Gegner Übergewicht kriegt", sagte Ilzer. Das könnte schon in den nächsten Auswärtsspielen beim WAC (17.) und Rapid (23. Jänner) gefragt sein. "Da wird man gleich sehen, wie weit wir sind, wie gut wir dieses Niveau auf Dauer bringen können, ob wir diesen Lauf über den Weihnachtsurlaub hinaus verlängern können."