Hilfe für Terror-Opfer: SK Rapid Wien versteigert Spezial-Trikots nach Salzburg-Spiel

Schöne Geste: Der SK Rapid Wien wird beim Sonntagsspiel gegen FC Salzburg mit Spezial-Trikots auflaufen und diese zugunsten der Terror-Opfer versteigern.

Das Heim-Shirt wird auf der Rückseite des Trikots mit "Wien" in der jeweiligen Muttersprache des Spielers bedruckt sein. "Der SK Rapid ist mehr als ein Verein, wir sind eine Gemeinschaft, menschliche Vielfalt ist Motor unseres Erfolgs und insbesondere unsere Ursprünge in der Arbeiterbewegung verpflichten uns zu solidarischem Handeln", beruft sich Geschäftsführer Christoph Peschek auf das Vereinsleitbild.

Nach der Partie sollen die Trikots in einer Online-Auktion versteigert werden. Der Erlös kommt dabei den beiden Einrichtungen "Die Boje" und "Weißer Ring" zugute, die Betroffene sowie Angehörige der Opfer und Verletzten betreuen.

Posted by SPOX.com

"Auch wenn das Leid damit nicht gelindert wird, so ist es eine Hilfe in einer unglaublich schwierigen Zeit. Wir sind überzeugt, dass viele Rapidlerinnen und Rapidler hier gerne mit ihren Geboten mithelfen werden, denn wir alle lassen uns nicht in die Knie zwingen, werden einmal mehr zusammenhalten und zu unseren Werten stehen", so Peschek.