Red Bull Salzburg verlängert mit Zweier-Torhüter Alexander Walke

Österreichs alter und neuer Meister Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Ersatztorhüter Alexander Walke verlängert. Der 37-jährige Deutsche spielt mit einer sechsmonatigen Unterbrechung seit dem Jahr 2010 für die Salzburger und hat mit den Roten Bullen 14 Titel ( 8 x Meister, 6 x Cupsieger) gewonnen.

"Auch wenn Alex in der laufenden Saison noch zu keinem Pflichtspieleinsatz für uns gekommen ist, ist er ein extrem wichtiger Bestandteil des Teams und ein absoluter Führungsspieler", erklärte Sportdirektor Christoph Freund in einer Aussendung am Montag.

"Ich freue mich über die Vertragsverlängerung beim FC Red Bull Salzburg. Natürlich hat sich meine Stellung im Team zuletzt ein wenig verändert. Aber ich werde dennoch weiterhin alles tun, um dem Klub, der Mannschaft und den vielen jungen Spielern bei uns sowohl sportlich als auch mit meiner Erfahrung weiterzuhelfen", so Walke zur Vertragsverlängerung.