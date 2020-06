Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 3:0: Bullen österreichischer Meister 2019/20

Der FC Red Bull Salzburg ist der österreichische Fußball-Meister 2019/20. Die Bullen siegten am Sonntag gegen den TSV Hartberg mit 3:0 und sind damit in der Tabelle elf Punkte vor dem LASK. Die Linzer können selbst bei einem erfolgreichen Einspruch gegen den derzeitigen Vier-Punkte-Abzug die Salzburger nicht mehr von Rang eins verdrängen.

Andre Ramalho sorgte in der 45. Minute per Kopf für das 100. Saison-Tor für Red Bull Salzburg. Hee-Chan Hwang, der den Verein nach der Saison aller Voraussicht nach verlassen wird, und Patson Daka trafen nach der Pause zum völlig verdienten Heimsieg.

Die Mozartstädter machten dadurch auch das zweite Double en suite perfekt. Für Salzburg ist es der siebente Meistertitel in Folge, der insgesamt 14. und der elfte in der Red-Bull-Ära. Die Bilanz Der Salzburger aus den jüngsten elf Pflichtspielen steht bei neun Siegen und zwei Unentschieden.

Der LASK liegt nach der Niederlage gegen den WAC einen Punkt vor Rapid auf Platz zwei, die Hütteldorfer könnten mit einem Sieg über Sturm die Linzer wieder überholen.

Salzburg gegen Hartberg: So lief das Spiel

Im Gegensatz zum 7:2 am Mittwoch bei Rapid blieb diesmal ein großes Torfestival aus. Die Salzburger präsentierten sich zunächst weit weniger konzentriert und durchschlagskräftig als bei ihrem Auftritt in Wien, dominierten die Partie aber dennoch klar. Ramalho scheiterte an Hartbger-Goalie Raphael Sallinger (6.), Hwang schoss daneben (28.) und fand in Sallinger seinen Meister (32.), Daka traf das Außennetz (35.) und Dominik Szoboszlai konnte Sallinger nicht überwinden (36.).

So musste wieder einmal eine Standardsituation herhalten - nach einem Eckball von Szoboszlai war Ramalho per Kopf erfolgreich (45.). Der Brasilianer erzielte damit das 100. Liga-Saisontor der "Bullen", gleichzeitig den 26. Treffer nach einem ruhenden Ball und den zwölften nach einem Corner.

Die tapferen Hartberger hatten davor bei einem Fehlschuss von Lukas Gabbichler (23.) und einem von Cican Stankovic parierten Kopfball durch Peter Tschernegg (31.) am gegnerischen Tor angeklopft. Nach der Pause war es mit den Hoffnungen der Steirer auf einen Punktgewinn in Wals-Siezenheim aber schnell vorbei.

Nach einem Fehler von Siegfried Rasswalder schlug Albert Vallci eine Maßflanke auf Hwang, der das Kunstleder mit einem Hechtkopfball versenkte (53.). Für den noch bis 2021 vertraglich gebundenen Südkoreaner gibt es laut Salzburg-Sportchef Christoph Freund Anfragen von RB Leipzig und aus der Premier League, ein Abschied im Sommer dürfte bevorstehen. "Es ist so, dass er seinen Vertrag vielleicht nicht verlängern wird", sagte Freund vor der Partie im Sky-Interview.

Sechs Minuten nach seinem Tor trat Hwang als Assistgeber in Erscheinung - seine Vorlage verwertete Daka volley aus kurzer Distanz. Der Angreifer erzielte seinen 24. Bundesliga-Saisontreffer. Die restliche Spielzeit wurde zu einem lockeren Schaulaufen der Salzburger, Höhepunkt war ein Lattenfreistoß von Zlatko Junuzovic (88.).

Red Bull Salzburg - TSV Hartberg 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Ramalho (45.), 2:0 Hwang (53.), 3:0 Daka (59.)

Salzburg - Hartberg: Stimmen zum Spiel

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Mittelfeldspieler): "Wir sind sehr schwer ins Spiel gekommen bei dieser Hitze. Wir sind Meister, top, super Gefühl. Alle im Verein haben sich das verdient, weil wir hart arbeiten."

Andre Ramalho (Salzburg-Verteidiger): "Wir erlebten in diesem Jahr viele schwierige Spiele, und die Corona-Pause. Wir sind die beste Mannschaft Österreichs, das haben wir gezeigt. Großes Kompliment. Ich freue mich über mein Tor, das Spiel war kompliziert."

Max Wöber (Salzburg-Verteidiger): "Es fühlt sich sehr gut an, Meister zu sein. Aus Holland war ich es schon gewohnt, in Österreich nicht. Die zwei Siege gegen Rapid waren wichtig, sonst wären sie noch enger an uns dran. Wir sind verdient Meister geworden. Der Trainer hat uns mit dem Heimprogramm extrem geschunden. Es gab nach der Heimisolation kaum ein Training, wo wir nicht gespieben haben. Der Kühlschrank in der Kabine ist voll mit Bier, der wird einmal geleert werden."

Meistergruppe: Begegnungen des 30. Spieltags

Bundesliga: Tabelle vor Rapid vs. Sturm

Platz Verein Sp S U N Tore Diff Punkte 1. Red Bull Salzburg 30 20 8 2 102:32 70 44 + 2. LASK Linz 30 20 4 6 66:31 35 33 * 3. Rapid Wien 29 15 7 7 57:37 20 32 4. WAC 30 14 8 8 63:39 24 31 5. TSV Hartberg 30 11 5 14 45:70 -25 23 ** 6. SK Sturm Graz 29 10 5 14 41:48 -7 19

+ = Meister

* = 4 Punkte Abzug wegen verbotenen Mannschaftstrainings

** = Vorreihung bei Punktegleichheit (wegen Abrundung nach Grunddurchgang)