Geleaktes Video von Mannschaftstraining: Bundesliga leitet Verfahren gegen LASK ein

Wie die Bundesliga am Donnerstagnachmittag bestätigte, leitete der Senat 1 ein Verfahren gegen Tabellenführer LASK ein. Der Bundesliga wurden nur einen Tag nach der Festlegung eines Termins für den Meisterschafts-Neustart mehrere Videos übermittelt, die eine Trainingseinheit des LASK zeigen.

"In den Videos ist entgegen des Beschlusses der Tipico Bundesligisten vom 16.04.2020 (Aufnahme von Kleingruppentraining, sobald behördlich zugelassen) die Abwicklung eines regulären Mannschaftstrainings zu sehen, welches erst kürzlich stattgefunden haben soll", so die Bundesliga in einer Aussendung.

Auf Basis dieser Indizien wurde vom Vorstand ein Verfahren beim zuständigen Senat 1 wegen eines möglichen Verstoßes gegen den Grundgedanken des Fairplay eingeleitet und der Klub zur Stellungnahme aufgefordert.

Der Strafrahmen reicht laut Paragraf 111a der ÖFB-Rechtspflegeordnung von einer Ermahnung über eine Geldstrafe und Punkteabzüge bis zu einem Zwangsabstieg und einem Ausschluss aus dem ÖFB.

Trainings-Gate beim LASK: Reaktionen zum Video der Linzer © GEPA 1/12 Der LASK dürfte gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung verstoßen haben. Der Bundesliga wurde ein Video übermittelt, das die Linzer beim Mannschaftstraining zeigen soll, obwohl dies erst mit 15. Mai erlaubt ist. Ein Verfahren wurde eingeleitet. © LASK 2/12 Umittelbar vor der Aussendung der Bundesliga teilte der LASK mit, dass von maskierten Männern Überwachungskameras auf dem Gelände der Raiffeisen-Arena installiert wurden. Die Oberösterreicher witterten "Wirtschaftsspionage". © GEPA 3/12 In einer gemeinsamen Aussendung der elf anderen Bundesliga-Vereine hagelte es vernichtende Kritik an der Vorgehensweise der Linzer. SPOX zeigt die Reaktionen der Bundesliga-Klubs auf "Trainings-Gate". © GEPA 4/12 Stephan Reiter (Red Bull Salzburg): "Wir sind schockiert und fassungslos. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst." © GEPA 5/12 Christoph Peschek (SK Rapid): "Der österreichische Fußball befindet sich in einem Überlebenskampf. Daher ist es umso bedauerlicher, dass ein Mitglied alle Vorgaben der Behörden buchstäblich mit Füßen tritt. Das darf auch nicht ohne Konsequenzen bleiben." © GEPA 6/12 Peter Stöger & Markus Kraetschmer (Austria Wien): "Mit solchen fatalen Aktionen wird der extreme Einsatz der vergangenen Wochen torpediert. Das ist jedenfalls pures Gift für unsere Bemühungen und einfach nur disziplinlos und egoistisch." © GEPA 7/12 Thomas Tebbich (SK Sturm): "Sollte sich ein Verein in wesentlichen Punkten nicht an die Spielregeln halten, ist das unter Bedachtnahme dessen, was derzeit alles am Spiel steht, schlichtweg nicht zu akzeptieren." © GEPA 8/12 Erich Korherr (TSV Hartberg): "So etwas nicht zu akzeptieren. Unsere Intention ist es, die sehr gut ausgearbeiteten Vorgaben der Bundesregierung einzuhalten und mit bestem Wissen Gewissen sowie vollstem Einsatz umzusetzen." © GEPA 9/12 Andreas Blumauer (SKN): „Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, ist dieses Verhalten entschieden abzulehnen. Wir haben in den letzten Wochen sehr hart daran gearbeitet, um auf den Rasen zurückzukehren." © GEPA 10/12 Christoph Längle (Altach): "Leider hat ein Club das Vertrauen missbraucht und die Fairplay-Regeln mit Füßen getreten. Die dabei entstandenen Bilder machen uns sehr wütend, weil der Fußball dadurch großen Schaden nimmt." © GEPA 11/12 Stefan Köck (WSG Tirol): "Es ist bedauerlich, wenn enorme Bemühungen aller Beteiligten konterkariert und hintergangen werden. Von einer derartigen Vorgehensweise distanzieren wir uns als WSG Tirol in aller Deutlichkeit und Entschiedenheit." © GEPA 12/12 Philip Thonhauser (Admira): "Die Vorkommnisse haben uns zutiefst erschüttert und lassen uns sprachlos zurück. Der FC Flyeralarm Admira behält sich für alle Eventualitäten sämtliche rechtliche Schritte vor."

Bundesliga will rasche Aufklärung

"Aufgrund der Vorbildwirkung des Fußballs, insbesondere in der aktuellen Situation, und zur Wahrung der sportlichen Integrität gilt es, den Sachverhalt rasch und vollständig aufzuklären", kündigte die Bundesliga an.

Nur wenige Momente zuvor veröffentlichte der LASK ein Statement, dass am Mittwoch in den frühen Morgenstunden in das Areal der Raiffeisen-Arena eingebrochen und rechtswidrig Überwachungskameras installiert wurden. Der LASK äußerte den Verdacht der "Wirtschaftsspionage".

Die Vorarlberger Nachrichten haben das Video auf YouTube veröffentlicht.

Red Bull Salzburg zeigt sich schockiert

Erst am Montag wurde bekannt, dass die Polizei dem LASK einen Besuch beim Training abstattete. Ein "besorgter" Anrufer habe den Verdacht gehegt, die Linzer hielten den vorgeschriebenen Abstand und die maximale Personenanzahl nicht ein.

Red Bull Salzburg zeigte sich von der Sachlage erschüttert. "Wir sind schockiert und fassungslos über die Vorgehensweise des LASK. Seit vielen Monaten arbeiten wir gemeinsam so hart an Perspektiven, nicht nur für den österreichischen Bundesliga-Fußball. Offensichtlich sind sich nicht alle Klubs und Personen dieser großen Verantwortung bewusst", so Geschäftsführer Stephan Reiter.

In die selbe Kerbe schlagen auch die Verantwortlichen der Wiener Austria. "Wir hoffen auf ein konsequentes Handeln der Verantwortlichen, denn es ist klar gegen die Verordnung der Regierung sowie gegen den Fair-Play-Gedanken verstoßen worden. Wir sind wirklich sehr enttäuscht, weil wir in den vergangenen Wochen unter extremem Einsatz für die Bundesliga und für alle Klubs alles für die Wiederaufnahme des Trainings- und Spielbetriebs unternommen haben und das alles mit solchen fatalen Aktionen dann schwer torpediert wird. Das ist jedenfalls pures Gift für unsere Bemühungen und einfach nur disziplinlos und egoistisch", so das Statement von Markus Kraetschmer und Peter Stöger.