SK Rapid - Austria Wien im Free TV! Wiener Derby heute gratis im Livestream sehen

An diesem Sonntag kommt es um 17 Uhr zum 330. Wiener Derby zwischen Rapid und Austria. Obwohl in unterschiedlicher Ausgangslage, befinden sich beide Teams im Aufwärtstrend. Während Rapid nicht den Anschluss an die Top 3 verlieren will, muss die Austria siegen, um noch die Chance auf das Meister-Play-Off zu wahren. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und Free-TV zu sehen ist.

Sowohl Rapid als auch die Austria tankten in der letzten Runde neues Selbstvertrauen. Während Rapid Vizemeister LASK auswärts mit 4:0 besiegte, fegten die krisengeschüttelten Austrianer den TSV Hartberg mit 5:0 aus dem Stadion.

Noch eine Parallele: In den letzten fünf Spielen erzielten beide Wiener Klubs jeweils die identische Punkteausbeute. In diesem Sinne würde alles auf ein Unentschieden hindeuten. Ein Ergebnis, mit dem aber wohl kein Verein wirklich glücklich wäre.

SK Rapid Wien - FK Austria Wien: Mögliche Aufstellungen

SK Rapid Wien: Strebinger - Dibon, Barac, Sonnleitner - Arase, Grahovac, Ljubicic, Ullmann, Schwab - Fountas, Knasmüllner

FK Austria Wien: Lucic - Klein, Madl, Palmer-Brown, Martschinko - Grünwald, Ebner, Fitz - Pichler, Monschein, Sarkaria

Rapid Wien - Austria Wien: Wo kann man das Spiel im TV und Livestream sehen?

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Rechte an der österreichischen Bundesliga und überträgt jedes Spiel live und in voller Länge.

Das Derby wird diesmal auf zwei Sendern übertragen. Auf Sky Sport Austria 4 HD wird ab 16 Uhr berichtet, auf Sky Sport Austria 1 HD beginnt der Vorbericht um 16.30 Uhr. Um 17 Uhr ist Ankick.

Zudem ist das Wiener Derby ausnahmsweise im Free TV zu sehen. Vier Spiele der Bundesliga-Saison zeigt A1 TV auf seinem neuen Sender A1 Now exklusiv im Free-TV. Dafür ist etwa eine Anmeldung auf a1.net/sport notwendig, dann kann man das Spiel gratis im Livestream sehen.

Alle A1-Kunden empfangen den Sender im linearen Fernsehen auf ihren TV-Geräten.

Rapid - Austria im Liveticker

Alternativ kann die Partie auch auf unserem LIVETICKER ab 17 Uhr verfolgt werden.

SCR - FAK: Die letzten fünf Duelle