SK Rapid vs. FK Austria Wien: LIVETICKER zur Pressekonferenz vor dem Wiener Derby

Der SK Rapid Wien empfängt am Sonntag (17 Uhr im LIVETICKER) den FK Austria Wien zum 330. Wiener Derby. Dabei wollen die Hütteldorfer den ersten Sieg im neuen Stadion über den Erzrivalen einfahren. Am heutigen Freitag stellen sich Trainer Dietmar Kühbauer und Kapitän Stefan Schwab den Fragen der Journalisten. Die PK wird in diesem Artikel live getickert.

Beide Mannschaften feierten am vergangenen Wochenende deutliche Siege. Rapid schlug den LASK auswärts überraschend mit 4:0, die Austria erzielte beim 5:0 über Hartberg ein Tor mehr.

Rapid gegen Austria: Pressekonferenz zum Wiener Derby im Liveticker

12.00 Uhr: Das erste Derby der laufenden Saison gewann Rapid auswärts mit 3:1. Vor rund einem Jahr setzte es allerdings eine empfindliche 6:1-Niederlage in Favoriten. Auch das Heim-Derby in der vergangenen Saison ging mit 0:1 verloren.

11.00 Uhr: In zwei Stunden beginnt die Pressekonferenz des SK Rapid mit Trainer Dietmar Kühbauer und Kapitän Stefan Schwab. Die Austria-PK fand bereits am frühen Vormittag statt. Die Rapid-PK wird frei zugänglich im Livestream übertragen.

© GEPA

SK Rapid Wien - FK Austria Wien: Mögliche Derby-Aufstellungen

SK Rapid Wien: Strebinger - Dibon, Barac, Sonnleitner - Arase, Grahovac, Ljubicic, Ullmann, Schwab - Fountas, Knasmüllner

Strebinger - Dibon, Barac, Sonnleitner - Arase, Grahovac, Ljubicic, Ullmann, Schwab - Fountas, Knasmüllner FK Austria Wien: Lucic - Klein, Madl, Palmer-Brown, Martschinko - Grünwald, Ebner, Fitz - Pichler, Monschein, Sarkaria

Rapid UND Austria: Diese Herren waren bei beiden Vereinen tätig © GEPA 1/19 Rapid gegen Austria - das Duell bietet immer Brisanz. Während früher Transfers zwischen den beiden Klubs an der Tagesordnung standen, sind sie heute fast undenkbar. SPOX blickt auf jene Spieler und Trainer, die bei beiden Dauerrivalen engagiert waren. © GEPA 2/19 Peter Stöger: Juli 1988 - Juli 1994 bei Austria (246 Partien als Spieler, 62 Tore), Juli 1995 - Jänner 1998 bei Rapid (112 Partien als Spieler, 21 Tore). Mai - Dezember 2005 und Juli 2012 - Juni 2013 bei Austria (75 Spiele als Trainer). © GEPA 3/19 Roman Kienast: August 1999 - Februar 2006 bei Rapid (60 Spiele, sechs Tore), Jänner 2012 bis Jänner 2015 bei Austria (82 Spiele, 19 Tore). © GEPA 4/19 Mario Bazina: Jänner 2006 - Juni 2008 bei Rapid (83 Spiele, 21 Tore), Juli 2008 bis Juli 2009 bei Austria (43 Spiele, 12 Tore). © GEPA 5/19 Krzysztof Ratajczyk: Juli 1996 - Dezember 2001 bei Rapid (178 Spiele, elf Tore), Jänner 2002 - Juni 2005 bei Austria (88 Spiele, ein Tor). © GEPA 6/19 Josef Hickersberger: Juli 1966 - Juni 1972 bei Austria (24 Partien als Spieler), Juli 1980 - Juni 1982 bei Rapid (51 Partien als Spieler). Juli '93 - Juni '94 bei Austria (45 Spiele als Trainer), Juli '02 - Dezember '05 bei Rapid (154 Spiele als Trainer). © GEPA 7/19 Goran Djuricin: Bis Dezember 1990 bei der Jugend von Rapid, Juli 1991 - Juni 1997 bei Austria (10 Partien als Spieler), seit April 2017 bei Rapid (62 Spiele als Trainer). © GEPA 8/19 Damir Canadi: Bis Juli 1989 in der Jugend der Austria, November 2016 - April 2017 bei Rapid (17 Spiele als Trainer). © GEPA 9/19 Thomas Murg: Juli 2012 - Juni 2014 bei Austria (26 Spiele, zwei Tore), seit Jänner 2016 bei Rapid (97 Spiele, 19 Tore). © GEPA 10/19 Martin Hiden: Juli 1997 - Dezember 1997 und Juli 2003 - August 2009 bei Rapid (171 Spiele, fünf Tore), Juli 2000 - Juni 2003 bei Austria (90 Spiele, drei Tore). © GEPA 11/19 Peter Hlinka: Juli 2004 - Juni 2007 bei Rapid (112 Spiele, zwölf Tore), Juli 2010 - Juni 2012 bei Austria (56 Spiele, vier Tore). © GEPA 12/19 Peter Pacult: Juli 1984 - Juni 1986 bei Rapid (71 Partien als Spieler, 34 Tore), Juli 1995 - Juni 1996 bei Austria (36 Partien als Spieler, vier Tore). August 2006 - April 2011 bei Rapid (210 Spiele als Trainer). © GEPA 13/19 Georg Zellhofer: Jänner - August 2006 bei Rapid (23 Spiele als Trainer), August 2006 - März 2008 bei Austria (68 Spiele als Trainer). © GEPA 14/19 Trifon Ivanov: Juli 1995 - Juni 1997 bei Rapid (72 Spiele, zehn Tore), Juli 1997 - Dezember 1997 bei Austria (13 Spiele). © GEPA 15/19 Roman Wallner: Juni 1999 - Juni 2004 bei Rapid (155 Spiele, 49 Tore), Jänner 2006 - August 2007 bei Austria (53 Spiele, acht Tore). © GEPA 16/19 Michael Wagner: Juli 1994 - Juni 1996 und Juli 1998 bis Juni 2005 bei Austria (273 Spiele, 46 Tore), Juli 1997 - Juni 1998 bei Rapid (40 Spiele, zwei Tore). © GEPA 17/19 Mario Tokic: Juli 2005 - Juni 2007 bei Austria (75 Spiele, zwei Tore), Juli 2007 - August 2009 bei Rapid (52 Spiele, ein Tor). © GEPA 18/19 Petr Vorisek: Juli 2006 - Juni 2007 bei Rapid (31 Spiele, vier Tore), Juli 2007 - Juli 2011 bei Austria (43 Spiele, ein Tor). © GEPA 19/19 Stefan Stangl: Juli 2014 - Juni 2016 bei Rapid (54 Spiele, fünf Tore), Jänner - Juni 2018 bei Austria (Zehn Spiele).

Bundesliga-Tabelle: Rapid vor der Austria

Die Austria kämpft aktuell um einem Platz in der Meistergruppe, während Rapid neun Punkte mehr auf dem Konto hat.