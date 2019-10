Verletzungs-Misere im ÖFB-Team: Das ist der Stand bei Arnautovic, Laimer & Co.

Nachdem Teamchef Franco Foda aufgrund von Verletzungen bereits auf David Alaba, Stefan Lainer und Florian Grillitsch verzichten musste, sind im Spiel gegen Israel weitere Personalprobleme entstanden.

Mittelfeldmotor Konrad Laimer tüftelt seit seiner Anreise zum Nationalteam bei den Adduktoren und musste in der 59. Minute vom Feld. Lainer-Ersatz Stefan Posch erlitt nur einige Minuten später und einen Schlag und musste ebenso ausgewechselt werden. Marko Arnautovic zwickte der Oberschenkel, biss sich aber immerhin bis zur 82. Minute durch.

Vor der Abreise nach Slowenien gab der Teamstürmer neuerdings Auskunft über einen möglichen Einsatz. "Es ist noch alles offen", meinte der 31-Jährige. "Ich werde auch heute beim Abschlusstraining nicht dabei sein. Ich werde das morgen vor dem Spiel intern probieren, werde schauen ob bei mir alles geht. Und dann werde ich mit der medizinischen Abteilung und dem Trainer darüber sprechen, ob ich spielen werde, auf der Ersatzbank sitze oder gar nicht dabei bin"

Gegenüber laola1.at sagte Arnautovic, er bleibe optimistisch und lasse sich erstmal so gut wie möglich behandeln. Eine Abreise komme für ihn daher überhaupt nicht in Frage: "Ich bin hier! Die Leute, die mich kennen, wissen auch, dass ich kein Typ bin, der aufgibt. Ich will immer dabei sein und alles probieren bis zur letzten Minute."

Konrad Laimer will bleibt vorsichtig

Auch Konrad Laimer ist für das Sonntagspiel ebenso noch fraglich: "Es zwickt ganz hinten in der Leiste. Beim normalen Gehen spüre ich natürlich nichts, aber ob ich beim Sprinten oder Schießen etwas spüre, konnte ich seit dem Israel-Spiel noch nicht testen." Und weiter: "Natürlich will man spielen, aber man will auch nicht wirklich riskieren, dass man mehrere Monate ausfällt. Darum schaue ich, wie es im Training geht. Ich hoffe natürlich, dass es gut geht." Ein erstes Fazit wird daher wohl aus dem heutigen Abschlusstraining gezogen werden.