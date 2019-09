David Alaba schwärmt von Konrad Laimer: "Er ist sehr laufstark"

Das österreichische Nationalteam hat am Freitag mit dem 6:0 gegen Lettland (im Re-Live auf DAZN) in Salzburg viel Selbstvertrauen getankt. "Die Letten so zu beherrschen ist nicht selbstverständlich", meinte Innenverteidiger Martin Hinteregger. Auch wenn das ganze Team darum bemüht war, den höchsten Länderspiel-Sieg seit 2013 gegen das punktelose Tabellenschlusslicht richtig einzuordnen.

"Wir können sehr viel Positives mitnehmen", betonte ÖFB-Star David Alaba. "Wir haben die richtige Einstellung auf den Platz gebracht, was sehr, sehr wichtig ist. Wir waren sehr konzentriert, der Spielwitz war da." Dazu kam das starke Pressing, in dem sich Konrad Laimer besonders hervortat. "Er ist sehr laufstark", sagte Alaba. "Er ist sehr wichtig für uns."

Schon in den EM-Quali-Partien im Juni gegen Slowenien (1:0) und Nordmazedonien (4:1) war Laimer einer der stärksten Akteure. Nun gelang dem Salzburger in der Heimat auch das erste Länderspieltor. "Ich hätte es mir nicht besser erträumen können", meinte der 22-Jährige, der sich unter Neo-Trainer Julian Nagelsmann auch beim deutschen Topclub RB Leipzig einen Stammplatz erkämpft hat.

Österreich - Lettland: Die Noten zum EM-Quali-Duell © GEPA 1/15 Mit einem 6:0-Kantersieg heimste die ÖFB-Elf die nächsten drei Punkte für die EM-Quali ein. Zwar war Gegner Lettland nicht der Maßstab, dennoch spart SPOX nicht mit guten Noten. © GEPA 2/15 Cican Stankovic (Note=3): Erlebte gegen Lettland ein äußerst ruhiges Debüt in der Nationalmannschaft. Zeigte beim ersten Ballkontakt eine kleine Unsicherheit, hatte ansonsten wenig zu tun. Solides Zu-Null-Debüt für den Salzburger. © GEPA 3/15 Stefan Lainer (Note=2-): Ackerte wieder den rechten Flügel rauf und runter - mit beachtenswerten Läufen nach hinten. Gute Partie des Gladbachers. © GEPA 4/15 Aleksandar Dragovic (Note=1-): Sezierte mit seinen Lehrbuchpässen die halbe lettische Mannschaft und setzte seine Offensiv-Kollegen damit mehrmals schön in Szene, wie etwa Sabitzer in der 35. Minute. Defensiv stets zur Stelle, wenn auch wenig gefordert. © GEPA 5/15 Martin Hinteregger (Note=2+): Ebenso wie Dragovic mit starken Pässen in die Tiefe. Probierte sein Glück mit einem Distanzschuss in der zweiten Hälfte, der zum Eckball und Elfmeter führte. Hatte Lettlands Mittelstürmer Gutkovskis in der Tasche. © GEPA 6/15 Andreas Ulmer (Note=2): Durfte in seinem Wohnzimmer auflaufen und versuchte viele Läufe in die Tiefe. Wenn auch wenig gefordert, gute Leistung auf der Außenbahn. © GEPA 7/15 Julian Baumgartlinger (Note=2): Stabilisierte das Mittelfeld, sodass Laimer seine Pressingläufe nach vorne starten konnte. Musste in diesem Spiel selten mit seiner Zweikampfstärke brillieren und zeigte eine gewohnt solide Performance.. © GEPA 8/15 David Alaba (Note=2): Startete eigentlich als Linksaußen, bewegte sich aber als Freigeist durch das Angriffsdrittel und sorgte für Überzahl vor der lettischen Verteidigung. Harmonierte gut mit Sabitzer und rochierte öfters mit Lazaro. © GEPA 9/15 Konrad Laimer (Note=1): Mit einem Tor und zwei Assists Man of the Match. Ständiger Aktivposten im Mittelfeld, presste unermüdlich und belebt mit schnellen Pässen im Umschaltmoment die ÖFB-Offensive. © GEPA 10/15 Valentino Lazaro (Note=2): Die Verletzungspause im Sommer war dem Neo-Mailänder kaum anzumerken. Zeigte sich engagiert auf den Flügeln und brachte die Außenverteidiger mit seinen Dribblings zur Weißglut. Ordentliches "Comeback" nach der Verletzungspause. © GEPA 11/15 Marcel Sabitzer (Note=2): Sorgte mit seinem schönen Weitschusstor zum 2:0 für einige Zungenschnalzer. Warf sich in typischer Leipzig-Manier in viele Zweikämpfe und kombinierte sich mehrmals fein mit Arnautovic in den Sechzehner. © GEPA 12/15 Marko Arnautovic (Note=2+): Der Legionär sorgte nach starker Laimer-Vorarbeit für den wichtigen 1:0 Dosenöffner. Agierte als Wandstürmer spielfreudig und versuchte oftmals seine Mitspieler zu bedienen. © GEPA 13/15 Stefan Ilsanker (ohne Bewertung): Traf direkt nach seiner Einwechslung mit einem Slap-Stick-Tor nach einem schönen Konter von Arnautovic und Sabitzer. War daraufhin wenig in der Abwehr gefragt und durfte sich über wichtige Einsatzminuten freuen. © GEPA 14/15 Michael Gregoritsch (ohne Bewertung): Der Augsburger durfte noch zwanzig Minuten auflaufen und lauerte mehrmals gefährlich im Sechzehner. Belohnte sich in der 85. Minute mit dem Tor zum 6:0-Endstand. © GEPA 15/15 Florian Grillitsch (Ohne Bewertung): Kam für Abwehrspieler Dragovic aufs Feld und zog im Mittelfeld für kurze Zeit die Fäden, musste aufgrund des Spielstandes nur mehr wenige Akzente setzen.

Konrad Laimer: "Habe die Chance genützt"

Aus dem ÖFB-Team ist Laimer derzeit ebenfalls nicht wegzudenken. Alle drei bisherigen Länderspiele, in denen der Mittelfeld-Turbo mitwirkte, wurden gewonnen. "Ich habe vom Teamchef die Chance bekommen und sie genützt. Aber trotzdem muss ich mich in jedem Spiel beweisen und weiterhin Leistung zeigen." Auch am Montag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in Polen.

Wegen der 0:2-Niederlage der Polen in Ljubljana würden die Österreicher mit einem Sieg in Warschau die Tabellenführung übernehmen. "Wenn Slowenien Polen schlagen kann, wieso wir nicht auch?", fragte Laimer. "Wir wissen, dass Polen große Qualität hat. Wir sind aber so selbstbewusst und wissen, was wir können. Wir brauchen uns sicher nicht verstecken."

Auch für die Polen könnte es mit einer weiteren Niederlage im Rennen um die EM-Tickets noch einmal kritisch werden. "Wir schauen nicht auf die anderen. Wir haben es in der eigenen Hand", betonte Alaba. Die Aufgabe werde eine ganz andere als gegen Lettland. "Es wird ein sehr intensives Spiel. Es wird ein aggressiveres Spiel, ein schnelleres Spiel. Der Teamchef wird für uns die richtigen Lösungen haben."

Cican Stankovic Nummer eins unter Franco Foda

Alaba selbst will Torhüter Cican Stankovic Tipps geben, wie sich Polens Stürmerstar Robert Lewandowski, den er von Bayern München gut kennt, bei Standard-Situationen verhält. "Die Polen wollen und werden eine Reaktion zeigen. Wir müssen dort eine sehr gute Leistung zeigen", sagte Stankovic. "Aber wenn wir uns so präsentieren, kann es sein, dass wir auch dort wenig zulassen."

Der Salzburg-Torhüter, der von Teamchef Franco Foda den Vorzug gegenüber Alexander Schlager und Pavao Pervan erhalten hatte, erlebte ein ruhiges Länderspiel-Debüt, war kaum geprüft. Das dürfte sich am Montag ändern. "Es wird hundertprozentig ein anderes Spiel", meinte Kapitän Julian Baumgartlinger, der den "Charakter" des ÖFB-Teams hervorhob. "Jetzt wird der absolute Fokus auf Polen gerichtet."