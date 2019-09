HIGHLIGHTS: Österreich gegen Lettland - sechs Tore im Video

Am Freitag schnupfte Österreich in der Gruppe G der EM-Qualifikation Lettland mit 6:0. In diesem Artikel könnt ihre die Tore und Highlights im Video sehen.

Marko Arnautovic erzielte vor 16.300 Zuschauern seine Länderspiel-Tore Nummer 25 (7.) und 26 (53./Elfmeter) und zog damit in der ewigen ÖFB-Bestenliste als Siebenter mit den Legenden Mathias Sindelar und Andreas Herzog gleich. In der laufenden Quali hält der 30-jährige China-Legionär nun bei sechs Toren, vier davon erzielte er in den jüngsten beiden Partien.

Daneben trugen sich auch Marcel Sabitzer (13.), Konrad Laimer (80.) und Michael Gregoritsch (85.) in die Schützenliste ein. Zudem fabrizierte Tormann Pavels Steinbors (76.) ein Eigentor. Der Sieg gegen desolate und weiter punktlose Letten hätte noch höher ausfallen können.

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G nach dem 5. Spieltag