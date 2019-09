Österreich in der EM-Qualifikation: Spielplan, Tabelle & Kader des ÖFB-Teams

SPOX fasst alle Infos zur EURO-Qualifikation und den detaillierten Spielplan in Gruppe G zusammen.

Österreichs Nationalteam startete am 21. März 2019 in Wien mit einem 0:1 im Heimspiel gegen Polen in die EM-Qualifikation und kassierte auch gegen Israel eine empfindliche Niederlage.

Gegen Slowenien (1:0) klappte es endlich mit dem ersten Sieg, auch Nordmazedonien wurde besiegt (4:1). Mit einem dominanten Triumph über Lettland brachte sich Österreich wieder ein eine gute Position und Rang zwei in Gruppe G.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G

Datum Heim Gast Spielort Zeit/Ergebnis 21. März 2019 Österreich Polen Wien 0:1 24. März 2019 Israel Österreich Haifa 4:2 07. Juni 2019 Österreich Slowenien Klagenfurt 1:0 10. Juni 2019 Mazedonien Österreich Skopje 1:4 06. September 2019 Österreich Lettland Salzburg 6:0 09. September 2019 Polen Österreich Warschau 20.45 Uhr 10. Oktober 2019 Österreich Israel Wien 20.45 Uhr 13. Oktober 2019 Slowenien Österreich TBA 20.45 Uhr 16. November 2019 Österreich Mazedonien Wien 20.45 Uhr 19. November 2019 Lettland Österreich TBA 20.45 Uhr

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G nach dem 5. Spieltag

Platz Team Sp S U N Diff Pkte 1 Polen 5 4 0 1 +6 12 2 Österreich 5 3 0 2 +7 9 3 Slowenien 5 2 2 1 +6 8 4 Israel 5 2 2 1 +1 8 5 Nordmazedonien 5 1 2 2 -2 5 6 Lettland 5 0 0 5 -16 0

Österreich in der EM-Quali: Reaktionen

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Es ist eine sehr spannende, ausgeglichene Gruppe. Ich habe aber auch schon vor der Auslosung gesagt, dass wir es nehmen, wie es kommt. Wir freuen uns auf alle Spiele, es ist alles möglich und wenn du dich qualifizieren willst, musst du den ersten oder zweiten Platz belegen. Heutzutage darf man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen."

Andreas Herzog (Israel-Teamchef/via ORF): "Gegen Österreich zu spielen, ist eine lustige Geschichte, aber wenn es zu den Spielen kommt, wird der nötige Ernst dabei sein. Natürlich hat Österreich eine gute Mannschaft, die Favorit ist. Sie haben so viel Klasse, dass sie schon ein bisschen besser sind als wir. Aber wir haben eine Mannschaft, die jedem Gegner in der Gruppe gefährlich werden kann. Die Gruppe ist ausgeglichen, es hätte für jeden schwerer kommen können."

ÖFB-Team in Gruppe G: Das sind Österreichs Gegner