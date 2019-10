Ralph Hasenhüttls FC Southampton verliert 0:9 gegen Leicester City

Unfassbar: Der FC Southampton kommt am 10. Spieltag der Premier League mit 0:9 (!) zuhause gegen Leicester City unter die Räder.

Die Truppe von Ralph Hasenhüttl wird zwar nach 12 Spielminuten durch eine Rote Karte für den Wingback Ryan Bertrand nominell geschwächt, mit neuen Gegentreffern war allerdings auch nicht wirklich zu rechnen. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso wird in der Halbzeit eingewechselt, bereits nach 58 Minuten ist Leicester mit 8:0 vorn, ehe Jamie Vardy in der Nachspielzeit auch noch einen Elfmeter in die Maschen tritt.

Weitere Infos folgen in Kürze