HIGHLIGHTS: ZSKA Moskau - WAC, die Höhepunkte im Video

Der Traum vom Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League lebt beim WAC weiter. In einer spannenden Partie bezwangen die Wolfsberger dank eines Treffers von Dario Vizinger (22.) ZSKA Moskau auswärts und erspielten sich damit ein regelrechtes "Endspiel" mit Feyenoord Rotterdam am letzten Spieltag. Die Holländer verloren in der Parallelpartie mit 0:2 gegen Dinamo Zagreb. Hier die Highlights zum Sieg der Kärntner in Russland.

Beide Teams begannen mutig nach vorne. Die erste große Chance kreierte ZSKA in Person von Chalov, der die Führung auf dem Fuß hatte. Wenig später nahm sich Vizinger (22.) ein Herz und zog aus der Distanz ab. Den Ball erwischte er minimal mit dem Außenrist, infolgedessen segelte die Kugel traumhaft unter die Latte - 1:0 für den WAC. Die Führung beflügelte die Kärntner. Kurz darauf kam Vizinger im Sechzehner erneut zum Abschluss, setzte das Ding allerdings aus viel kürzerer Distanz knapp an Akinfeevs Kasten vorbei. Kurz vor der Halbzeit knallte Vizinger den Ball an die Stange, den Nachschuss konnte der heraneilende Peretz nicht verwerten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

In Hälfte zwei tat sich ergebnistechnisch nichts. Der WAC setzte auf ein Abwehrbollwerk und Konterangriffe. Auf der Gegenseite übernahm ZSKA die Kontrolle über die Partie, kam allerdings nur selten zu gefährlichen Torchancen.

Der WAC hält damit bei sieben Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz, der zum Aufstieg berechtigt. Dinamo Zagreb ist mit elf Zählern uneinholbar, Feyenoord lauert hingegen mit fünf Punkten weiterhin hinter den Wolfsbergern. Fix draußen ist ZSKA. Für die Russen reichte es bislang nur zu drei Punkten.

Europa League: Tabelle der Gruppe K

Platz Verein Sp S U N T/GT Pkt. 1. Dinamo Zagreb* 5 3 2 0 6:0 11 2. WAC 5 2 1 2 6:6 7 3. Feyenoord Rotterdam 5 1 2 2 4:7 5 4. ZSKA Moskau 5 0 3 2 2:5 3

* für die K.o.-Phase qualifziert