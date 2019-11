HIGHLIGHTS: Rosenborg Trondheim - LASK, Tore und beste Szenen im Video

Der LASK feierte bei Rosenborg Trondheim einen 2:1 Auswärtssieg und steht, dank der Schützenhilfe aus Lissabon, bereits vor dem letzten Gruppenspiel fix im Sechzehntelfinale der Europa League. Die Tore und Highlights der Partie könnt ihr in diesem Artikel im Video sehen.

Aufgrund des gewonnen direkten Duells gegen PSV Eindhoven ist der LASK nicht mehr von Platz zwei zu vertreiben und verbucht damit den größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte. Goiginger brachte die Linzer mit einem direkten Freistoß in Minute 20 in Führung. Kurz vor dem Pausenpfiff gelang den Norwegern dank Johnsen per Kopfball der Ausgleichstreffer. Das LASK-Siegtor erzielte schließlich Frieser (54.).

Europa League: Tabelle in LASK-Gruppe D

Platz Verein Sp S U N Tore Punkte 1. Sporting Lissabon 5 4 0 1 11:4 12 2. LASK 5 3 1 1 8:4 10 3. PSV Eindhoven 5 2 1 2 8:11 7 4. Rosenborg Trondheim 5 0 0 5 2:10 0

LASK in der Europa League Gruppenphase: Spielplan, Gegner