Rosenborg BK - LASK heute live: Europa League im Free-TV, Livestream und Liveticker

Am Donnerstag um 21:00 Uhr (im SPOX-Liveticker) will der LASK auswärts gegen Rosenborg Trondheim den zweiten Tabellenplatz in der Europa-League-Gruppe D verteidigen. SPOX zeigt euch, wo ihr die Partie im Livestream, Liveticker sowie im TV verfolgen könnt.

Während Sporting Lissabon mit neun Punkten nach vier Runden auf dem ersten Tabellenplatz der Gruppe D rangiert, liegt der LASK mit sieben Zählern knapp dahinter. Ebenfalls sieben Punkte kann PSV Eindhoven vorweisen, während Rosenborg BK lediglich null Zähler in der Tasche hat.

Mit einem Sieg könnten die Linzer also einen riesigen Schritt Richtung Aufstieg gehen. Im Hinspiel besiegten die Oberösterreicher den Traditionsklub aus Norwegen abgezockt mit 1:0.

LASK gegen Rosenborg BK: Livestream und TV-Übertragung

DAZN zeigt die heutige Partie um 21:00 Uhr in voller Länge. Den Streamingdienst könnt Ihr ganz simpel auf all Euren Geräten nutzen - egal, ob Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone. Kurz vor Spielbeginn könnt Ihr dort einschalten.

Neben dieser Partie hat DAZN auch alle anderen Europa-League-Duelle - darunter WAC gegen Borussia Mönchengladbach - im Programm, zudem gibt es dort die Champions League, Bundesliga, Serie A, LaLiga und vieles mehr.

Habt ihr DAZN nicht zur Hand, bietet PULS 4 die Partie zwischen Rosenborg BK - LASK im Free-TV an. Die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

Rosenborg vs. LASK im Liveticker

Außerdem kann man das Spiel natürlich auch auf unserem SPOX-LIVETICKER ab 21:00 Uhr mitverfolgen.

Rosenborg Trondheim - LASK: Mögliche Aufstellungen

Rosenborg: Hansen - Meling, Valsvik, Reginiussen, Hedenstad - Lundemo, Trondsen, Jensen - Adegbenro, Akintola, Söderlund;

LASK: Schlager - Trauner, Filipovic, Wiesinger - Potzmann, Holland, Michorl, Ranftl - Frieser, Goiginger, Raguz;

Europa League: Tabelle in LASK-Gruppe D

Während Sporting Lissabon am 4. Spieltag bei Rosenborg Trondheim siegte, gelang dem LASK zuhause gegen PSV der Sensationssieg. Damit schoben sich die Oberösterreicher auf den zweiten Tabellenrang.