LASK in der Europa League: Spielplan, Gruppe, Tabelle, Ergebnisse

Der LASK wurde in der Europa League in Gruppe D gelost. Ein absoluter Hammer-Gegner blieb aus, dennoch warten einige attraktive Spiele auf die Linzer. SPOX wirft einen Blick auf den EL-Fahrplan des LASK in Gruppe D.

Eins ist sicher: der LASK geht mit einem ordentlichen Startgeld in das Abenteuer Europa League: für das Aus im Champions-League Play-off gibt es immerhin 5 Millionen Euro Kompensation, die Antrittsprämie in der EL beträgt weitere 2,9 Millionen.

"Das ist eine schöne Gruppe mit namhaften Clubs mit Champions-League-Erfahrung. Ich erwarte hochwertige Spiele mit viel Intensität und hoffentlich viel Spannung. Wir sind in dieser Gruppe klarer Außenseiter", stellte LASK-Trainer Valerien Ismael klar.

Europa-League-Gruppe D: Gegner des LASK

Aus Topf Verein Nation 1 Sporting Lissabon Portugal 2 PSV Eindhoven Niederlande 3 Rosenborg BK Norwegen 4 LASK Österreich

LASK in der Europa League Gruppenphase: Spielplan, Gegner

Der LASK beginnt mit einem Heimspiel gegen Rosenborg Trondheim die Gruppenphase der Europa League.

Datum Heim Gast Uhrzeit 19. September 2019 LASK Rosenborg 18.55 Uhr 3. Oktober 2019 Sporting LASK 21 Uhr 24. Oktober 2019 PSV LASK 21 Uhr 7. November 2019 LASK PSV 18.55 Uhr 28. November 2019 Rosenborg LASK 21 Uhr 12. Dezember 2019 LASK Sporting 18.55 Uhr

Europa League: Kader des LASK in der Saison 2019/20

Für die Europa League nominierte LASK-Trainer Valerien Ismael folgende Spieler: