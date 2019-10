Europa League live: Wer zeigt / überträgt Wolfsberger AC – AS Rom heute im TV, Livestream und Liveticker?

Die Champions League ist abgehakt, was bedeutet, dass heute in der Europa League wieder gekickt wird. Der WAC empfängt die AS Rom, hier erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV, Livestream und Liveticker stattfindet.

Europa League live: Wer zeigt / überträgt Wolfsberger AC - AS Rom heute im TV und Livestream?

Eure einzige Möglichkeit heute, das Spiel zwischen dem WAC und der Roma live und in voller Länge zu sehen, ist DAZN. Kurz vor dem Anpfiff um 18.55 Uhr beginnt dort die Übertragung, Ihr könnt die Begegnung sowohl einzeln als auch in der Goal-Zone- Konferenz verfolgen.

Der Streamingdienst hat nicht nur die Europa League im Programm, auch Fans der Champions League, Bundesliga, Serie A, La Liga und Ligue 1 sowie des US-Sports (NBA, NHL, MLB, NFL), Tennis (US Open, Australian Open, French Open) und Kampfsports (UFC, Boxen) kommen auf Ihre Kosten.

WAC - AS Rom heute im Liveticker auf SPOX

Auf SPOX bieten wir Liveticker zu zahlreichen EL-Spielen an. So könnt Ihr in unserem Kalender zwischen Einzelspielen und der Konferenz wählen und bleibt mit beidem immer auf dem neuesten Stand.

Europa League: Wo und wann spielen der Wolfsberger AC und die AS Rom?

Der Wolfsberger AC empfängt seine italienischen Gäste in der Merkur-Arena in Graz Liebenau. Los geht es dort um 18.55 Uhr, Schiedsrichter Tiago Bruno Lopes Martins wird die Begegnung zusammen mit seinen Assistenten Luis Campos und Pedro Almeida leiten.

Europa League: Die Tabelle in Gruppe J

Heute begegnen sich die beiden topplatzierten Teams. Während die Roma am ersten Spieltag erwartungsgemäß gegen Istanbul gewann, überraschte der WAC gegen Borussia Mönchengladbach und siegte auswärts 4:0.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 AS Rom 1 +4 3 - Wolfsberger AC 1 +4 3 3 Borussia Mönchengladbach 1 -4 0 - Istanbul Basaksehir 1 -4 0

EL: Zahlen und Fakten zum Wolfsberger AC und der AS Rom

Sieben seiner vergangenen acht Spiele hat der Wolfsberger AC gewonnen, einmal spielte er unentschieden.

Auch die AS Rom überzeugte zuletzt durch gute Leistungen - vier Siegen stehen zwei Unentschieden und nur eine Niederlage gegenüber.

In Sachen Marktwert liegt der WAC leicht hinter der AS Rom zurück. Während der Kader der Österreicher knapp 12 Millionen Euro wert ist, kommen die Römer auf 412 Millionen.

