Sporting Lissabon - LASK: Europa League heute im Free-TV und Livestream sehen

Am Donnerstag um 21:00 Uhr wartet auf den LASK in der Europa League die nächste schwere Aufgabe. SPOX erklärt, wo das Spiel in Österreich im Free-TV und Livestream zu sehen ist.

Die erste Hürde in der Europa-League-Gruppe-D meisterte der LASK mit Bravour: Die Linzer besiegten Rosenborg BK zuhause mit 1:0. Für den entscheidenden Treffer sorgte James Holland.

Die Form stimmt bei der Truppe von Valerien Ismael dabei weiterhin: Unmittelbar danach holten die Oberösterreicher ein 2:2 gegen Red Bull Salzburg, am Wochenende siegte der LASK auswärts beim SKN St. Pölten staubtrocken mit 3:0.

Doch Sporting ist freilich ein ganz anderes Kaliber. Zwar liegt der Traditionsklub in Portugals Liga NOS nur auf dem neunten Tabellenplatz, mit Bruno Fernandes, Luciano Vietto oder Jese stehen einige talentierte Kicker im Kader.

Sporting CP vs. LASK: Europa League im Free TV und Livestream

Doch wo könnt ihr Sporting Lissabon gegen den LASK live sehen? Die Streaming-Plattform DAZN zeigt die Partie live in voller Länge.

Zudem ist die Partie auch im Free-TV auf PULS 4 empfangbar, die Übertragung startet um 20:15 Uhr.

© GEPA

Sporting Lissabon - LASK: Die möglichen Aufstellungen

Sporting: Ribeiro - Borja, Coates, Neto, Rosier - Battaglia, Wendel, Bruno Fernandes - Acuna, Jese - Vietto;

LASK: Schlager - Wiesinger, Trauner, Filipovic - Renner, Holland, Michorl, Ranftl - Tetteh, Goiginger, Klauss;

Sporting gegen LASK im Liveticker

Wer die Partie nicht im TV verfolgen kann, wird von SPOX versorgt: Wir bieten euch einen ausführlichen Liveticker zum Duell zwischen den Portugiesen und den Österreichern.

