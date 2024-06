Österreich vs. Frankreich, EM 2024 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt ÖFB-Team im TV und Livestream?

Österreich vs. Frankreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt EM 2024 im TV und Livestream?

In Österreich wird die heutige Partie gratis übertragen, und zwar von ServusTV. Der Free-TV-Sender bietet überdies auch einen Livestream via ServusTV On an. Folgendes Duo ist für den Kommentar zuständig:

Michael Wanits

Julia Kienast

Auch in Deutschland gibt es Livebilder aus Düsseldorf, und zwar sowohl bei MagentaTV als auch in der ARD (Livestream: sportschau.de). Erstere Variante ist an ein Abonnement geknüpft, letztere ist kostenfrei - die Vorberichte beginnen um 20.30 Uhr bzw. um 20.15 Uhr.