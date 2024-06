ÖFB-Team bei der EM 2024: Wo läuft Niederlande vs. Österreich heute live im Free-TV?

Im Rahmen des 3. Spieltags der Gruppenphase trifft das ÖFB-Team am heutigen Dienstag, den 25. Juni, auf die Niederlande. Der Pfiff zum Anstoß erfolgt um 18 Uhr, als Spielstätte dient das Olympiastadion in Berlin.

Die Elftal konnte in den ersten beiden Spielen vier Punkte einfahren und hat den Platz im Achtelfinale bereits so gut wie sicher, auch die Österreicher haben mit ihren drei Punkten gute Chancen, es in die nächste Runde zu schaffen. Platz vier gehört nämlich bereits den Polen. In der Gruppe C gibt es nur noch zu klären, wer Erster, Zweiter und Dritter wird. In diesem Dreikampf befindet sich auch Frankreich, das im Parallelspiel auf Robert Lewandowski und Co. trifft.